A magyar emberek április 8-án egyértelműen kifejezték, hogy nem akarnak bevándorlóországban élni, nem kérnek a Soros-tervből. Ennek ellenére a bevándorláspárti spekuláns és szövetségesei nem álltak le, és a kiépített hálózat továbbra is az útjában álló nemzeti kormányok eltávolításán dolgozik - jelentette ki Hollik István, a Fidesz-KDNP frakciószövetség szóvivője a közmédiának nyilatkozva szombaton.

A kormánypárti politikus azt mondta, Soros György sosem csinált titkot terveiből. Hollik István a Nyílt társadalom című könyvére hivatkozva úgy fogalmazott, hogy "mivel a szuverén államok visszaélnek a hatalmukkal, tekintélyük hanyatlása üdvözlendő". Ezen a ponton - írja Soros György - az államellenes hozzáállások teljes mértékben helyénvalóak". A kereszténydemokrata politikus kiemelte, ez nem csupán egy vélemény, hanem Soros György e szerint is dolgozik, politikai és pénzügyi spekulációi miatt abban érdekelt, hogy Európa bevándorlókontinenssé váljon, az európai nemzetállamok meggyengüljenek, káosz legyen és válság.

Hollik István véleménye szerint ennek a munkának a következménye több országban is látható:

a Soros-hálózat jelen van a világ és Európa minden jelentősebb országában,

választásokat próbál meg befolyásolni,

politikai válságokat idéz elő,

és érdekei szerint kormányokat buktat meg.

Konkrét példákat hozva a kormánypárti politikus emlékeztetett arra, hogy

a Soros-hálózat dollármilliókkal próbálta befolyásolni a 2014-es európai parlamenti (EP) választásokat, erősen behálózta a brüsszeli intézményeket is;

hozzátette, ma már Olaszországban és Törökországban is egyértelmű, hogy a Soros-hálózatnak komoly szerepe van az ezeket az országokat sújtó migrációs válságban;

az amerikai milliárdosnak benne volt a keze a balkáni eseményekben, a macedón politikai válság kialakításában;

komoly szerepe volt Sorosnak a szlovák és az ukrán kormány megbuktatásában;

a román politikai helyzet instabillá válásában.

A Fidesz-KDNP politikusa megjegyezte, ahol az amerikai milliárdos hálózata átveszi a hatalmat, ott mindig a Soroshoz köthető személyeket ültetik be a kormányba.

Az Avaazra is kitért Hollik

Hollik István kitért arra is, hogy Soros György Avaaz nevű szervezete a francia elnökválasztás befolyásolása mellett az osztrák országgyűlési választásoknál is aktivizálta magát. Ismert, a Soros-szervezet legutóbb a magyar választást is megpróbálta befolyásolni. Az ügyben vizsgálat is indult. "Hiába minden erőfeszítésük, a nemzeti, bevándorlásellenes kormányt nem tudták eltávolítani" - emelte ki.

Meghatározó lesz az EP-választás Európa jövője szempontjából

A politikus hangsúlyozta, mindennek azért van jelentősége, mert a jövő évi EP-választások meghatározóak lesznek a kontinens jövője szempontjából. „Az európai polgárok ugyanis itt végre elmondhatják, hogy akarnak-e bevándorlókontinensen élni, vagy sem" - mondta Hollik István. Hozzátette, a Soros-hálózat, ahogy eddig is, úgy most is mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy befolyásolja a voksolást, és támogassa a bevándorláspárti erőket.