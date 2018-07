A Soros-blog formabontó módon, vezércikkben vette védelmébe az Origót

Kocsis-Cake Olivio párbeszédes politikus ügye késztette a 444-et a bátor kiállásra. Mindent megtettek, hogy alátámasszák állításainkat, egy vezércikket szenteltek a témának. Csont nélkül sikerült.

Olykor akadnak az ember életében kifejezetten meglepő dolgok, ide lehet sorolni a következő, aprócska történetet. Szerda délután megjelent egy ellenzéki politikus elszólásával foglalkozó cikk az Origón, aminek az utóélete nem merült ki ennyiben, hiszen Soros György médiája alaposan felkapta. Ez eddig nem nevezhető kirívónak, előfordult már a világtörténelemben, és az is köztudott, hogy a 444.hu imád az Origo írásaival foglalkozni, és a mikroblog nem annyira kedveli portálunkat. Tehát eddig minden a megszokott sablon szerint történt, de ami ezután következett, az minden túlzás nélkül példa nélküli, formabontó és egyedi.

Ugyanis Soros blogja cikkünk megjelenése után, igaz, kissé lassan, kétnapos csúszással (jól esett volna, ha egyből teszik meg), de példamutató módon állt ki az Origo mellett, és egy teljes vezércikket szántak állításaink alátámasztására.

Nagyvonalakban ezek a következők voltak:

Kocsis-Cake Olivio, a Párbeszéd országgyűlési politikusa szerdán az ATV stúdiójában járt, ahol kérdéseket tettek fel neki.

Kocsis-Cake Olivio a következőket felelte az egyik kérdésre: „Mi azt gondoljuk, azt kell elérni, hogy tömegesen elhagyják emberek a saját hazájukat, szülőföldjüket.”

Kocsis-Cake Olivio megnyilvánulását elszólásként jellemeztük.

Kocsis-Cake Oliviót Soros György amerikai milliárdos embereként határoztuk meg, mivel korábban a Soros Alapítvány munkatársa volt, és úgy általában az ő érdekeit képviseli a politikában.

Ki tudja, miért, de a 444-nél nagyon betalált az írás, és úgy érezték, kötelességük megvédeni mind az Origót, mind Kocsis-Cake-et, ezért a blog egyik legfelkapottabb munkatársát bízták meg az éljenző vezércikk megírásával. Amúgy ő az egyik legmegbízhatatlanabb munkatárs a szerkesztőségben, hiszen sokszor hangulati elemek befolyásolják munka közben, így néha apróbb malőrök becsúsznak a munkájába. Ilyen volt, amikor korábban azt írta, hogy egy kómában fekvő lány képével illusztráltuk egy Franciaországban nemi erőszakot elkövető migránsról szóló hírünket, aminek már a kezdőbetűje sem volt igaz. Az alkotás olyan jól sikerült, hogy a bíróságon folytatódik az ügy.

Ilyen előzmények után nem kis bátorság kellett a következőket leírni. Ugyan a címben még meg akart felelni a tulajdonosi elvárásoknak a szerző, és hazugsággal vádolta portálunkat, de utána, aki tud a sorok között olvasni, az könnyen észreveszi a kifinomult, és legfőbbképpen ravasz támogatást.

Ha Kocsis-Cake tényleg ezt mondta, mint amit az Origo állított, az valóban jelentős dolog, ami bőven megér egy cikket. – így kezdi a kritikának álcázott pártfogást a szerző. Nem kellett sokat várni, és alaposan megemelte a tétet, hogy aztán megvédhessen minket. Kocsis-Cake felelősségét kezdte el firtatni:

Ha Kocsis-Cake tényleg ezt nyilatkozta, akkor – ha nem is az egész ellenzékről, de a Párbeszédről, illetve, mert közös listán indultak, az MSZP-ről is – tényleg kiderült, hogy egy alapvető kérdésben nem mondtak igazat. És innentől kezdve már nem is olyan leleplezetlen az Origo melletti kiállása, kimondja, hogy Kocsis-Cake tényleg azt mondta, amit írtunk:

Az Origo a cikkéhez mellékelte is a vonatkozó ATV-s videóidézetet, amit az ELÉG nevű Facebook-csoportba posztoltak ki. És Kocsis Cake ebben a pár másodperces videóban tényleg azt mondja, amit az Origo ír. Szájam tátva maradt, úgy meglepődtem, hiszen a terhelt múlt ellenére, még egyszer megismétli, hogy mennyire igaz volt, amit a párbeszédes politikussal kapcsolatban írtunk.

Kocsis Cake ugyanis tényleg mondta azt is, amit az Origo idéz tőle.

De a legeslegnagyobb kiállás, a legeslegnagyobb támogatás csak ezután érkezett. A szerző felhívta a figyelmünket, hogy Kocsis-Cake valóban elszólta magát, mert amit mondott, az teljes mértékben értelmezhetetlen. Nehogy véletlenül egyértelműek legyenek kifelé a szándékai, ezért ravasz módon a következőképpen jellemezte Karácsony Gergely párttársának megnyilvánulását: „kicsit nyakatekert, bicebóca körmondatokban” fogalmazott a politikus. De az üzenet egyértelmű, köszönjük! Ügybuzgóságában le is gépelte a sorokat, figyelmeztetve minket, ha legközelebb valamit leírunk, akkor százszázalékosan precízen tegyük azt. Itt a segítségnyújtás:

Mi azt gondoljuk, hogy azt kell elérni, hogy – tömegesen emberek elhagyják a saját országukat, szülőföldjüket – az Európai Uniónak, az Egyesült Államoknak és a világ összes fejlett, gazdag országának, annak érdekében kell lépéseket tenni, hogy ne forduljon elő.

Óraműpontossággal rámutatott tehát arra, hogy nulla értelme van annak, amit Kocsis-Cake mondott, így ha csak nagyon puhán is, de igazat adott nekünk: elszólta magát a politikus.

Ha ilyen váratlan helyről érkezik a segítség, akkor nem árt összegezni a történteket. Négy állítást tettünk, abból hármat alátámasztott a 444. A következő a helyezet megerősítésügyben:

Kocsis-Cake az ATV-ben járt - STIMMT

Kocsis-Cake azt mondta, amit leírtunk - STIMMT

Kocsis-Cake elszólta magát - STIMMT

Kocsis-Cake Soros György embere - ERRŐL NEM VOLT SZÓ

Tehát csak az utolsó állításunkat nem védte meg a 444, az össze többi mellett karakánul, bátran kiállt a tulajdonosi elvárások ellenére. Sejti valaki, hogy miért éppen a negyedik tétel nem került szóba?