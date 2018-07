Határozott fellépésre van szükség a Soros-hálózat ellen

A Fidesz szerint a Soros-hálózat célja, hogy Magyarországot térdre kényszerítse, kormányát elmozdítsa a helyéről, ezért határozott fellépésre van szükség ellene.

Hidvéghi Balázs, a párt kommunikációs igazgatója vasárnap Siófokon, sajtótájékoztatón

e lépések közé sorolta a nyilvánosságot, a törvényalkotást és a nemzetközi szintéren való küzdelmet.

A Soros-hálózat semmilyen eszköztől nem riad vissza céljai elérése érdekében, néhány hónappal ezelőtt derült ki: egyik szervezete magyarok tízezreinek munkahelyét veszélyeztette lobbitevékenységével Berlinben - mondta a politikus.

Tudatta, a Jerusalem Post című izraeli lap oknyomozó riportban, bizonyítékként hangfelvételt is felhasználva írta meg, Dénes Balázs, egy európai Soros-hálózat vezetője azért lobbizott, hogy német cégek ne hozzanak létre magyarországi munkahelyeket, vagy már meglévőket megszüntessenek. Ez felháborító és nemzetbiztonsági veszélyeket is magában rejtő tevékenység, amely ellen fel kell lépni - jelentette ki Hidvéghi Balázs, aki felhívta a figyelmet arra, hogy ilyen nemcsak egyszer történt, és erre készülnek a jelenben és a jövőben is.