A kutya sem volt kíváncsi Vonáék családi napi rendezvényére

Ahogy arról már többször is írtunk, Vona Gábor épp a Jobbik tönkretételének fáradalmait piheni, hiszen hetente jelentkezik be Facebook-oldalán innen-onnan a világból. Ahogy azt az Origo már korábban megírta, miközben Vona pártja a Jobbik a legsúlyosabb politikai válságát éli át, és anyagilag a csőd, valamint a megszűnés szélére került, a volt pártelnök az olaszországi Lido di Venezián nyaralgatott, majd nem sokkal később már a Balatonról jelentkezett be, ahol egy kiskutyát mentett meg. Most épp egy jobbikos családi napon focizott, ahol a Mirkóczki és Sneider család tagjain kívül túl sok érdeklődő nem vett részt. Amin - ismerve az egykor jobboldali párt állapotát - nincs nagyon mit csodálkozni.