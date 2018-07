Úgy tűnik, hogy az internet népét sem győzte meg maradéktalanul Jean-Claude Juncker kínos és eléggé megkérdőjelezhető magyarázkodása, amelyet az Európai Bizottság elnöke a héten lezajlott NATO-csúcson előadott furcsa viselkedésére adott. Mint, ahogy azt korábban megírtuk a politikust a NATO-csúcs után a kollégái kísérték le a lépcsőn, mivel az EB elnöke jól láthatóan elveszítette a stabilitását, amelyet aztán később hátfájásával, isiászával magyarázott, de a külső szemlélő számára inkább részegnek tűnt. Nos az érezhetően kínos szituáció kapcsán számos mém született, amelyből néhányat mi is megosztunk olvasóinkkal.

Íme Juncker hátfájós videója:

Juncker és az őt támogató liberális sajtó egyből szánalmas, izzadtságszagú magyarázkodásba kezdett, az elnök isiászáról, hátproblémáiról beszéltek, ami valahol érthető, hiszen ciki lett volna beismerni, hogy Európa első embere részegen botladozott egy olyan rendezvényen, ahol a világ valamennyi nagyhatalmú – és kevésbé nagyhatalmú – országának a vezetője jelen volt.

No, de a közvéleményt nem sikerült meggyőzniük azzal, hogy Juncker hátproblémákkal küzd, a liberálisokon kívül valahogy mindenki úgy látta, hogy a Bizottság elnöke bizony-bizony jócskán felönthetett a garatra. A mémgyárosok egyből be is indultak.

Íme néhány kreatív alkotás: