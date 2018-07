Két évre ítélte első fokon a bíróság azt az orvost, aki kijelentette a betegeinek, hogy mennyi pénzt kér tőlük egy-egy beavatkozásért vagy kezelésért. Volt, hogy kevesellte, amit ajánlottak neki, ilyenkor azt azonnal jelezte. Egy esetben pedig részletfizetést ajánlott.

A férfi az egyik budapesti kórházban ortopéd sebésze volt, műtött is. A vádirat szerint 2009 és 2013 között több betegétől is pénzt kért. Volt olyan is, aki magától adott, de azt kevesellte, többet kért, több emberrel pedig alkudozott, és volt, akinek részletfizetést ajánlott.

Volt olyan beteg, akinek előre megmondta, hogy mennyibe fog kerülni a műtét, és volt, hogy a műtét után határozta meg, hogy mennyi pénzt tart elfogadhatónak.

Egy beteg egy drágább könyvet akart neki adni, az orvos azonban azt visszautasította, és arra utalt, hogy inkább a könyv árát kéri.

Végül 9 eset miatt ítélték el, 2 év börtönt kapott, és három évig nem praktizálhat. Legkorábban egy év múlva szabadulhat.

Az ítélet nem jogerős.