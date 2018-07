Hadházy Ákos kiállt Soros Györgyék kedvenc feminista rockbandája mellett

Az nyerte el az LMP-ből kilépő politikus tetszését, hogy a feminista együttes tagjai az egész világot felháborítva félbeszakították a vb-döntőt. Az akció népszerűtlensége ellenére jó érzékkel a közösségi oldalán köszönte meg a Soros György által közvetetten támogatott lánybandának a pályára rohanását, akik szerinte "megérdemlik a tiszteletünket és a figyelmünket is." Ellenzéki politizálás legújabb fejezet.

Az egy dolog, és semmi különleges nincs benne, hogy a balliberális média piedesztálra emelte a Putyin-ellenes Pussy Riot tagjait, mert a vb-döntőn a pályára beszaladva félbeszakították a meccset. Szerintük ez egy olyan magasfokú politikai teljesítmény volt, hogy mindenképpen szalagcímekben kellett beszámolni róla. Az viszont némileg váratlanul hatott, hogy Hadházy Ákos mindenkit beelőzve, Facebook-posztban állt ki az akciót magukra vállaló, feminista rockbanda mellett.

„A francia és a horvát válogatottnak is gratulálok, de a pályán volt egy minket is érintő közjáték. Három bátor, korábban már politikai okokból bebörtönzött hölgy (a Pussy Riot együttes tagjai) szaladt be a pályára az orosz diktatúra elleni tiltakozva. Megérdemlik a tiszteletünket és a figyelmünket is." – írja az örökösen a képzeletbeli diktatúrák ellen harcoló, korrupcióellenes politikus a bátor feministákról, akiknek sikerült az akciójukkal az egész világot felbosszantaniuk. Az egészen biztos, hogy nagy sikert nem arattak a fociszurkolók körében a mérkőzés félbeszakításával a banda tagjai, maximum az elvakult Putyin-ellenesek körében. Amúgy sem a zenéjük minősége, dallamossága miatt lettek felkapottak, hanem sokkal inkább a következők miatt.

A lánybanda Alexander Soros kedvencei közé tartozik. Ez is valami, de nem véletlen! Ugyanis a Pussy Riot-ról köztudott, hogy közvetetten finanszírozza őket Soros György. A kapocs, Oksana Chelysheva, aki az együttes támogató kampányának a koordinátora Finnországban, valamint az EU-Oroszország Civil Társadalmi Fórum (CSF) irányítóbizottságának tagja. A CSF-et 2011-ben Prágában hozták létre a prágai Nyílt Társadalom Alap támogatásával.

Ennek megfelelően olyan akcióik voltak, mint 2012-ben, amikor - óriási felháborodást keltve az orosz társadalomban – az orosz ortodox egyház központi templomában maszkban, gitárral a nyakukban imádkoztak a Szűzanyához, hogy űzze el Vlagyimir Putyin azóta megválasztott orosz államfőt.