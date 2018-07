Egy vendéget és a pultost is összeverte egy ötfős banda egy győri csárdában

A vádirat szerint az öt férfi tavaly ősszel együtt szórakozott egy csárdában. Egy idő után azonban összevesztek egymással, ezért kiabálni kezdtek, poharakat törtek, egyikük az asztalra is felmászott. A pincér kérésére végül lecsendesedtek, de kicsivel később, mivel a pultos nem teljesítette egy kérésüket, szidni kezdték, és golyóstollakkal dobálták meg, aztán újra egymással kezdtek kiabálni. Később őt is és egy vendéget is megvertek.