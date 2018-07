Hadházy Ákos kimondta: megrendszabályozná a neki nem tetsző médiumokat

A politikus sajtótájékoztatót tartott a Nemzeti Választási Bizottság épületénél, ahol bejelentette, népszavazást kezdeményez a neki nem tetsző sajtótermékek megrendszabályozásáért. Kiderült, a honatya listázza a meg nem tűrt médiumokat, amelyen az Origo első helyen szerepel. Az akció üzenete nagyon rossz, de legalább nyilvánvalóvá vált: Hadházy sajátosan értelmezi a demokrácia fogalmát, egészen az 50-es évekhez nyúlna vissza céljainak megvalósításához. A "demokratikus" ellenzék képviselője kivillantotta foga fehérjét.

Hadházy Ákosnak jó ideje a bögyében van az ellenzékkel kritikus média. Többször is erős kritikával illette ezeket az orgánumokat, mert nem úgy rajongják őt körbe, ahogyan azt ő elvárná. Eddig a pontig, még némi logikát fel lehet fedezni a politikus gondolkodásmódjában, hiszen ezek a sajtótermékek olyan ügyeket hoztak nyilvánosságra, amelyek számára kifejezetten kellemetlenek voltak. Ilyen volt, hogy

a Hadházy család gyanús módon szerzett földeket Tolna megyében. Az ügyben nyomozást indított az ügyészség. A botrány mélyen érintheti a családját: a politikus édesapja és édesanyja is strómanként segíthette a Twickel György nevű zöldbárót a földszerzésre vonatkozó jogszabályok kijátszásában.

A politikus taktikázott a parlamenti mandátumának felvételével kapcsolatban. Ezek a portálok mutattak rá, hogy Hadházy korábban azt mondta, nem ül be az Országgyűlésbe, ha a Fidesz nyer a választáson, ezzel szemben mégis képviselő lett.

A politikus az áprilisi választást követően összeverekedett párttársával, Sallai. R. Benedekkel.

Méregdrága luxushobbinak, a repülőzésnek hódol, amelyre a vagyonnyilatkozata szerint nincs anyagi fedezete.

A mai nappal azonban szintet lépett Hadházy Ákos, és olyan sajtótájékoztatót tartott a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) épületénél, ami hangulatát és szellemiségét tekintve a Rákosi-korszak legdurvább időszakát idézte. A magát a demokratikus ellenzékhez soroló politikus kimondta, amit mindig is gondolt, de eddig csak kritikaként fogalmazott meg: megrendszabályozná a neki nem tetsző médiumokat. Azt jelentette be, hogy népszavazást kezdeményezett „a gátlástalan kormánypropaganda tiltásáért." Elmondása szerint az NVB-nek benyújtott négy kérdéséből kettő a fizetett kormányzati hirdetések teljes tiltására irányulna. Első ránézésre megállapítható, hogy ezek a kérdések egészen biztosan nem fognak átmenni a választási szerven. Ennek ellenére két okból is érdemes foglalkozni a politikus akciójával: régen nem lehetett ilyen szomorú üzenettel találkozni a magyar politikában, másrészről a rossz hangulatú sajtótájékoztatón Hadházy mindenki tudomására hozta, hogy listázza a megrendszabályozandó sajtótermékeket. Ezeket a médiumokat említette, ebben a sorrendben:

Origo

Tények

Lokál

megyei lapok

Egyelőre az ellenzéki pártok nem reagáltak Hadházy népszavazási kezdeményezésére, és nem is határolódtak el tőle. Erősen kérdéses, hogy ki fog csatlakozni az aláírásgyűjtéshez.