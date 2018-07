Így tároljuk az ételeket a hőségben!

Ilyenkor, a legnagyobb kánikulában az ételek által okozott hasmenés vagy hányás a legtipikusabb megbetegedés. Merthogy a hőségben sokkal hamarabb romlanak a nyers- és a készételek is. Ugye, ön is elgondolkodott már azon, hogyan hűtse le a forró levest minél gyorsabban, hogy a hűtőszekrénybe tehesse? Vagy, tudja-e, hogy ilyenkor, nyáron meddig tartható a hűtőben az étel? Vagy ha szabadtéri piknikre megy, hogyan csomagolja be az élelmiszert, hogy az ne romoljon meg a hőségben? Minderről Enyedi Csabát, a Hungast kommunikációs igazgatóját kérdeztük, ugyanis a cég gyerekétkeztetéssel foglalkozik – nekik tényleg ismerniük kell minden praktikát, hogy az ételek frissek, egészségesek maradjanak kánikulában is.

Otthoni praktikák

„Rövidebb ideig tarthatóak el nyáron az élelmiszerek – akár nyers ételekről, akár főtt ételekről van szó. Sokkal jobban figyelni kell az alapanyagok és a készételek tárolására" – mondta Enyedi Csaba.

Leginkább a hús, a felvágottak, a tejtermékek és a majonézes ételek romlanak meg a leghamarabb a hőségben. A vásárlás után fontos, hogy minél hamarabb hűtőbe kerüljenek ezek az ételek – légmentes csomagolásban.

„Ne abba a papírba tegyük a hűtőbe a húst vagy a felvágottat, amelyben kapjuk a boltban, hanem tegyük nejlonba vagy frissen tartó fóliába. Ez azért fontos, mert így légmentesen tudjuk becsomagolni az ételt, ezzel máris hosszabb ideig tárolható" – hangsúlyozta a kommunikációs igazgató.

Ha megfőzzük az ételt, a hőkezelés miatt már elpusztulnak a nyersanyagban a baktériumok, de itt is ügyelni kell arra, hogy a leves vagy a főzelék minél hamarabb hűtőbe kerüljön – lehetőleg szintén légmentes csomagolásban.

„A legfontosabb tanács az, hogy ne tartsuk a készételt hosszú ideig 10 és 63 fok között, ugyanis ez az a kritikus hőmérséklet, amikor az ételekben gyorsan szaporodnak a baktériumok. Vagy melegebb legyen, vagy hidegebb. Nyilván, adódik a kérdés, hogy a főtt ételt hogyan hűtsük le minél hamarabb 10 fok alá. Természetesen a tűzről levett ételt nem lehet azonnal a hűtőbe tenni, ugyanis a hűtőszekrény hamarabb elromolhat. Ezért ajánlom, hogy a forró étellel teli lábast először tegyük hideg vizes fürdőbe, kevergessük a főzeléket vagy a levest, és akár többször cserélhetünk vizet is, így hamarabb szobahőmérsékletűre hűl a lábasban lévő étel. Ha már langyos, bátran betehetjük a hűtőbe."

Enyedi Csaba azt is kiemelte, hogy vannak viszont olyan élelmiszerek, amelyeknek kifejezetten árt a hűtés. Ilyenek a zöldségek és a gyümölcsök. Inkább vegyünk ezekből kevesebbet, annyit, amennyit még aznap, legfeljebb másnap el is fogyaszt a család, mert egy-két napot még hőségben is elállnak hűtés nélkül. (Itt persze nem a dinnyéről van szó, amely hűthető, sőt, hidegen a legfinomabb.) Ha hűtőbe tesszük például a paradicsomot, az egzotikus gyümölcsöket, az uborkát vagy a cukkinit, az a minőség rovására mehet.

Ha piknikre csomagolunk...

Sok gondos háziasszony megpucolja a paprikát, paradicsomot, hagymát, még fel is szeleteli, és műanyag dobozba teszi, mielőtt piknikre vagy strandra menne a család. Enyedi Csaba szerint ez nem a legjobb megoldás, ugyanis a zöldségek és gyümölcsök megmosva és felszeletelve sokkal hamarabb romlanak.

Érdemes egészben vinni ezeket a piknikre, és inkább csomagoljunk vágódeszkát és kést, hogy ott, a helyszínen szeleteljük fel a paprikát, paradicsomot és hagymát. Az egészben szállított zöldségek sokkal tovább bírják a hőséget, akár órákig is épek maradnak, nem romolnak meg."

Ha készételt viszünk, érdemes hűtőtáskába csomagolni azokat. Már lehet vásárolni olyan hűtőtáskákat, amelyek akár az autó szivargyújtójáról is működtethetők, így sokkal tovább tartják hidegen az ételt. Ha pedig nem nyitjuk ki sűrűn a táskát, szabadtéren is sokáig frissek maradnak benne az ételek. A jégakkus hűtőtáskák is praktikusak – és olcsóbbak is. Ha nincs otthon jégakku, helyettesíthetjük mással: félliteres ásványvizes palackokat vízzel, fagyasszuk le, és ezeket tegyük a hűtőtáskába. Ugyanúgy hidegen tartják az ételt, legfeljebb kicsit kevesebbet lehet pakolni a táskába.

Fontos, hogyha hűtőtáskába pakolunk, akkor a legtöbb hűtést igénylő ételt tegyük középre. A hűtőtáska ugyanis az oldalán, az alján és a tetején kezd melegedni. Vagyis a szélére tehetjük a zöldségeket, gyümölcsöket, középre pedig a húsételeket, tojásételeket vagy a majonézes salátákat" – mondta Enyedi Csaba.

Arra is figyelni kell, hogy a hűtőtáskát – bármilyen jól szigetel is – ne a tűző napra tegyük. Ha egész nap a strandon vagyunk, és a táskát süti a nap, nagyon hamar felmelegedhet, és megromolhat az étel a hőségben.

„A baktériumok hihetetlenül gyorsan szaporodnak ilyenkor az élelmiszerekben. A hideget és a nagyon meleget nem bírják, de 10 és 63 fok között rohamosan szaporodnak. Ha az étel már régóta van ezen a hőmérsékleten, érdemes újra hevíteni, 75 fok fölé melegíteni, és legalább 3-4 percig forró hőmérsékleten tartani, így ugyanis elpusztulnak a kórokozók. Vannak olyan baktériumok, amelyek még a fagyasztást is túlélik, ilyen például a lisztéria. Alapos hőkezeléssel viszont ez a kórokozó is elpusztítható."

Enyedi Csaba azt is kiemelte, hogy mindezek mellett fontos a saját higiéniánk – vagyis a rendszeres kézmosás, illetve az is rendkívül lényeges, hogy a zöldségeket, gyümölcsöket alaposan megmossuk a feldolgozás vagy a nyers elfogyasztás előtt.

Nagyüzemi módszerek

Úgy persze sokkal könnyebb, ha korszerű berendezések segítenek a légmentes csomagolásban és a gyors hűtésben. Enyedi Csaba a Hungast egyik konyháján mutatta meg, hogy hogyan tárolják az ételeket.

Először is az elkészült ételt légmentesen lezárják – erre természetesen megfelelő gép áll rendelkezésre.

Ezután a lefóliázott, forró ételt az úgynevezett sokkolóba teszik, amely nagyon hamar lehűti. A hideg ételeket pedig hungarocellből készült dobozokba teszik – ez hosszú ideig tartja hidegen a légmentesen fóliázott ételt.

„Általában az ételeinket még forrón szállítjuk a menzákra dupla falú edényekben – így megtartja a hőmérsékletét."

"Rendkívül fontos, hogy a lehető legrövidebb idő alatt vigyük az ételt a menzára, erre is figyelünk. Ezenkívül maghőmérőt használunk, amellyel folyamatosan mérjük ételeink belső hőmérsékletét – így ellenőrizzük, hogy valóban 10 fok alatti, vagy 63 fok fölötti a hőmérséklete – hogy semmiképpen ne szaporodjanak el benne a kórokozók" - mondta Enyedi Csaba.