"Senki nem állította, hogy Tóvizi kisasszony a hibás, amiért nem volt két játékosnak vízuma!" - mentegette magát az egyszeres magyar bajnok futballcsillag, Urbán Flórián, miután többek között őt is megnevezte, mint lehetséges felelőst az ÚTE bakui meccsét megelőző baklövésért. Ismét felcsillant a szakmaiság és a Jobbik teljesen egyedi kapcsolata.

Az egyszeres magyar bajnok futball-legenda körül mindig történik valami. Legutóbb azzal került be a hírekbe az Újpest egykori labdarúgója, hogy az Urban Legend című önéletrajzi könyvét úgy vezette fel, ahogy csak a legnagyobbak tudják: olyan interjút adott a Jobbik pártmédiájának, hogy abban alig esett szó a fociról, cserébe viszont annyi bazdmegolós, piálós sztorit kaphattak az olvasók, ami egy egyéves stabil kocsmatúrával sem biztos, hogy rájuk ragadt volna. A könyv megjelent, és az egész ország legnagyobb örömére hasonló szellemiségű lett, mint az alfahíres beszélgetés. Talán ez a legjobban sikerült mondata az alkotásnak, ragyogóan összefoglalja Urbán Flórián gondolatait a labdarúgásról:

Ide figyelj, te faszszopó! Én vagyok az Urbán, és nem csak szeretek, tudok is inni

Hogy egy igazi sportemberről van szó, azt mi sem mutatja jobban, minthogy a piálás mellett a drogokat, és a prostituáltakat sem vetette meg, ez is kiderült könyvéből. Ilyen szakmai háttérrel nem véletlen, hogy rendszeresen megosztja véleményét a nyilvánossággal, főleg ha labdarúgásról van szó. Most is így tett.

Urbán Flórián felelősöket nevezett meg a bakui baklövésért

Múlt hét csütörtökön az Újpest labdarúgócsapata Bakuban vendégszerepelt, ahol egygólos előnyről 3-1-re kikapott az azeri Neftcitől egy nemzetközi meccsen. Ahogy az országos médiát bejárta a hír, nem volt problémamentes a magyar csapat ráhangolódása a mérkőzésre, de innentől adjuk át a szót a Jobbik első számú fociszakértőjének!

„Ezen beszartok" – indított a megszokott stílusában Urbán Facebook-oldalán. Majd elkezdte részletezni a csapat felkészülése során jelentkező problémákat, amelyek valóban elég megmosolyogtatóak voltak: „elutaztak Bakuba 18 mezőnyjátékossal, akikből három kapus. A csapat technikai vezetője két labdarúgónak elfelejtett vízumot intézni. Tehát a 15 mezőnyjátékosból kettő kiesett." Ezen a ponton az újpesti világklasszisból előbújt az oknyomozó újságíró, és elkezdett utánanézni a felelősöknek. Kíváncsiságból megtekintettem az Újpest menedzsmentjét, hogy ki az az ökör, aki technikai vezetőként nem tudja, mi a dolga." Majd több nevet is felsorolt, akit a csapat „menedzsmentjéhez" sorolt, közöttük Tóvizi Nórát, a klub szervezési vezetőjét.

Ahogy leírta ezeket a sorokat, nem volt megállás, és az Újpest-szurkolók elkezdték alpári stílusban szidni, és válogatott trágárságokkal illetni Tóvizit.

Ez idáig nem egy egetverően nagy történet, hiszen ha a klub szervezési vezetőjének szerepe volt a durva bakiban, akkor bűnhődjön, viselje el az ultrák haragját, hiszen mégiscsak vereséget szenvedett a csapat egy papíron gyengébb ellenféltől. Csakhogy ezután következett a slusszpoén:

Tóvizinek az égadta egy világon semmi köze nem volt a baklövéshez.

Erre maga a Jobbik szakértője hívta fel a figyelmet közösségi oldalán két nappal később.

Álljon már meg a menet emberek. Hogy jön ahhoz, bárki, hogy egy nőt fenyegessen bármiért??? Senki nem állította, hogy Tóvizi kisasszony a hibás, amiért nem volt két játékosnak vízuma!" – írta finomítva álláspontján Urbán Flórián az elemi erejű felháborodás láttán. És mintha egy fokkal tájékozottabb lenne az ügyben, mint két napja volt, újból megnevezte a két újpesti focista vízumügyének felelőseit: „Ez nem a szervezési menedzser dolga, hanem a technikai vezetőé!" – öntött tiszta vizet a pohárba Urbán. És saját felelősségét egy pillanatra sem felhozva, kulturált viselkedésre szólította fel a megvadult drukkereket.

Nagyon szépen megkérek mindenkit, hogy próbáljon meg elsősorban kulturáltan viselkedni, lehetőleg felesleges fenyegetőzések nélkül, másrészt mielőtt cirkuszolni kezd bárki, tájékozódjon előtte, ki is valójában a hibás. – üzenve kicsit saját magának is.

Szinte napra pontosan egy éve azt üzente Csányi Sándor MLSZ-elnöknek, hogy Bernd Storck, korábbi szövetségi kapitány menesztése után nevezze ki őt a labdarúgó-válogatott élére, mert ő egy év alatt megváltoztatja a magyar focit. Az egyszeres magyar bajnok legenda végül nem kapott felkérést.

Urbán Flórián nemcsak a labdarúgásban próbált szerencsét, hanem a politikában is. 2014-ben ő volt a Jobbik országgyűlési-képviselője az újpesti időközi választáson, ahol sikerült valamivel több, mint 2000 szavazatot bezsebelnie, és ezzel 9%-ot elérnie. Azt, hogy a mai napig nem szakadt el a párttól, mi sem mutatja jobban, mint ez a párt utcafórumára invitáló, 2018-as plakát:

Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke, parlamenti képviselője a következő szöveget társította hozzá: „az utcafórumunkra egy kiváló sportember is velem tart."