Fidesz: Szigorúbb lesz a kampányfinanszírozás

Leginkább a választások lebonyolítására, a külhoni magyarok levélszavazataira és a kampányfinanszírozásra vonatkozó szabályokat kellett még pontosítani - így indokolta a választási eljárási törvény módosítását Bajkai István, a Fidesz országgyűlési képviselője.

A választások lebonyolítása gördülékenyebb, a kampányfinanszírozás szabályozása pedig szigorúbb lesz - értékelte Bajkai István, a Fidesz országgyűlési képviselője a választásokkal kapcsolatos törvények elfogadott módosítását. A kormánypárti politikus azt mondta: az Országgyűlés a választási eljárás szabályait szigorította, pontosabbá és gördülékenyebbé tette, így a választások még tisztábbak, még átláthatóbbak és még gördülékenyebbek lesznek.

Kevesebb bürokrácia

Az idei áprilisi választás megmutatta: vannak olyan esetek, amelyek még pontosabb szabályozást igényelnek - fejtette ki Bajkai István, hozzátéve, hogy leginkább a választások lebonyolítására, a külhoni magyarok levélszavazataira és a kampányfinanszírozásra vonatkozó szabályokat kellett még pontosítani. Emlékeztetett: az áprilisi választáson komoly jogvita alakult ki a külhoni magyar levélszavazatokat tartalmazó borítékokkal kapcsolatos kérdések jogalkalmazói megítélése ügyében, vagyis hogy lehet-e vagy sem hagyományos, nem előre elkészített borítékban feladni a szavazatot.

Végül a Kúria - a Fidesz álláspontja szerint a jogszabály téves értelmezésével - több ezer határon túli szavazatot érvénytelenített, ezzel legalább egy mandátumot elveszített a Fidesz-KDNP - emelte ki a nagyobbik kormánypárt képviselője. Azért, hogy ilyen eset ne forduljon elő még egyszer, egyértelműbb szabályozást hoztak, kiiktatva ezzel a felesleges bürokráciát is - közölte.

Újabb kiskaput zártak be

A kampányfinanszírozás területén is egy újabb kiskaput zártak be - folytatta -, a kampányra kapott állami támogatással való visszaélések elkerülése érdekében ugyanis most már nemcsak a párt vezető tisztségviselőinek, hanem listás és egyéni képviselőjelöltjeinek felelősségét is megteremtették, akiknek így vállalniuk kell a felelősséget a kampánytámogatás visszafizetéséért.

Emellett ezentúl az impresszumot is fel kell tüntetni a választási plakátokon, ugyanígy a politikai hirdetést közzétevő sajtótermék köteles közzétenni azt is, hogy a hirdetést kinek a megrendelésére teszi közzé - ismertette a további változtatásokat Bajkai István. Végül elmondta: az egyes, jellemzően átjelentkezőket tartalmazó szavazókörökben kialakult hosszú sorok és várakozás megelőzése érdekében arról is döntött a Ház, hogy a szavazatszámláló bizottságok nagyobb létszámmal működhessenek, és a jegyzőnek is nagyobb, számon kérhető felelőssége legyen az ilyen esetek megelőzésében.