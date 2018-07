Rasszizmusba fulladt Soros blogjának vb-döntő elemzése

Egy végtelenül bántó, a fehér és a fekete embereket egymásnak feszítő munkával értékelték a sportág legfontosabb eseményét: minden határt átlépve, egy felháborító, vállalhatatlan írásban népszerűsítették a rasszizmust.

Már múlt szombaton is foglalkoztunk azzal, hogy valami nagyon nem stimmel Soros blogjával, mert feltűnően nem olyanok, mint akárcsak pár hónapja. 2015-ben, a bevándorlási hullám tetőpontján még arról írtak, hogy bárcsak Magyarországon maradnának a migránsok, és nem csak átutaznának az országon. Azt is hozzátették, hogy a szerkesztőség tagjai tárt karokkal fogadják őket. Ez persze nem feltétlenül azt jelentette, hogy szívesen vették volna, ha odaköltözik pár Mohamed a Margit-körúti bázisukra, sokkal inkább úgy gondolták, hogy az országban mindenhol tök jó helyen vannak, leszámítva a környéküket. Ebből az aprócska eszmefuttásból is jól látszott, hogy a 444 maximálisan védelmébe vette a migránsokat, erősen bevándorláspárti álláspontra helyezkedett, ami nem is annyira meglepő, hiszen a portál kiadójának igazgatóságában Soros György két régi, külföldi kollégája is megtalálható. Egy ideig nagy lelkesedéssel, energiával görgették ezt a maszlagot, mostanában viszont valami rendesen megváltozott a blog háza tájékán.

Ugyanis Soros György kedvenc hírforrása nulla előzmény nélkül elkezdte gyártani az olyan cikkeket, amelyekben védelmébe vette a jobboldalinak tartott médiumokat.Az egész egy szimpla szombaton kezdődött el, amikor a feszültséggel teli múlt ellenére vezércikkben álltak ki teljes mellszélességgel az Origo mellett. A támadó jelegű cím ellenére a sorok között rafináltan elismerték, hogy igazat írtunk, mondani sem kell, ilyen korábban nem fordult elő. Alig telt el pár nap, és mostanra oda jutottak, hogy jobboldali alapokról értelmezték a labdarúgó-világbajnokság döntőjét. Mivel soha nem voltak igazán jobboldaliak, így látványosan kényelmetlen számukra ez a szerep, hiszen abszolút nem érzik ennek a politikai oldalnak a gondolkodásmódját. Ebből aztán az lett, hogy alaposan túlpörgetve adtak értelmezési keretet a francia-horvát meccsnek, és minden határt átlépve, egy felháborító, vállalhatatlan írásban népszerűsítették a rasszizmust. Nagyon szépen kérem, adjon valaki választ erre a pálfordulásra, mert akárhogy próbálkozom, nem tudom értelmezni!

Az világos, hogy ez nem futballtorna volt, hanem annál több, valójában a fehérek játszottak a feketék ellen. – így kezdődött a végtelenül bántó, a fehér és a fekete embereket megkülönböztető munka. Tényleg nem könnyű megfejteni mire jó ez, de ezt is képesek voltak fokozni, és egy személyes élményt is belevittek a történetbe, megint a színesbőrű-nem franciák kerültek a célkeresztbe:

Tényleg mellbevágó volt szembesülni azzal, hogy Franciaországban élnek a franciák és a nem fehér színűek, akik nem franciák. – írta Soros blogja. Köpni-nyelni nem lehetett a megbélyegző sorok után, de a 444-nél úgy belelendültek a szalonrasszizmusba, hogy egyenesen meg akarták mondani a fekete franciáknak, hogy mit is kellene tenniük a focizás helyett:

Ahelyett, hogy feketeként világbajnokságot nyernek a francia himnuszt énekelve és a zászlót lobogtatva, tessék inkább szépen drogozni és lopni a no-go zónákban.

Nem volt vége a fekete játékosok kipécézésének, és aljas módon a következő állítást is megengedték maguknak:

Azt sem igazán tudom, hogy mi van most, hogy az afrikaiak legyőzték a markonyi horvátot. – adtak hangot tanácstalanságuknak a 444-nél.

Ilyen durva, minősíthetetlen vagdalkozás, köpködés után még egyszer felteszem a kérdést: érti valaki, mi történik Soros György blogjával? És feljátszok egy újabbat: mi következhet ezután a franciákat alattomosan támadó anyag után? Ha tudja valaki a választ, ossza már meg velünk!