Juncker feltámadt az „isiászból”, a hírre lecsapott a mémgyár

Az Európai Bizottság elnöke ma már látványosan a két lábán állt, még csak nem is botorkált, a tolókocsi meg abszolút a múlté. Pedig néhány nappal ezelőtt még járni is alig bírt. Valószínűleg részeg volt. A friss képekre le is csapott a mémgyár, és olyan mennyiségű képadagot zúdítottak Junckerre, ami még az előző kört is egyértelműen veri. Gyurcsány Ferenctől ISIászokon át Junckermeisterig van itt minden.