Százezrek szenvedélye Tusványos

Szenvedélyünk Tusványos. Ez a 29. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor idei mottója. Bár első hallásra furának tűnhet a címként is funkcionáló mottó, a szervezők állítják, több százezer embernek szenvedélye Tusványos, van, akinek már 29 éve, a kezdetektől. A július 24–29. között zajló rendezvény idén is Tusnádfürdőre várja azokat, akik rövidnadrágos politizálást hallgatni, illetve szórakozni szeretnének.

Az egy hét múlva már javában zajló Tusványos programjáról Marosvásárhelyen tartott sajtótájékoztatót Popa Ilona erdélyi főszervező, Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke, a rendezvény politikai programfelelőse, valamint Fancsali Barna, a Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) elnöke, akik többek közt elmondták, idén is igyekeztek egy tartalomban színvonalas, ugyanakkor szórakoztatásban is megfelelően kikapcsoló programot szervezni.

Újdonságok

A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány és a Magyar Ifjúsági Tanács szervezésében zajló rendezvény főszervezője, Popa Ilona elmondta, a Tusványos idei műsorán közel hatvan partnerszervezet dolgozott, így az öt nap alatt körülbelül harminc programsátorban lesznek majd előadások, beszélgetések, szórakoztató programok. „A megszokott sátrak mellett a kínálat idén a vallásszabadság sátrával bővül, ugyanis idén ünnepeljük a tordai országgyűlés és a vallásszabadság törvénye kihirdetésének 450. évfordulóját, de Mátyás-udvar is lesz ugyancsak a Mátyás király-emlékév kapcsán” – fogalmazott Popa Ilona főszervező.

A szabadegyetem programja már a www.tusvanyos.ro honlapon olvasható. Sándor Krisztina kiemelte, hogy idén is igyekeztek minden olyan időszerű közéleti és politikai témát körbejárni, ami érdekelheti a mai erdélyi embert. Így lesznek olyan beszélgetések, amelyben Európa jövőjét járják körül, de Kelet-Közép-Európa hogyan továbbja is szóba kerül majd, mint ahogy Kárpát-medence, Erdély és azon belül Székelyföld témakörét is érintik például brandépítés, vállalkozásfejlesztés vagy az autonómiatörekvések kapcsán. „Sok rangos meghívott lesz idén is, elmondhatjuk, hogy Tusványos olyan folyamattá vált, ahová évről évre egyre többen szeretnének eljönni és előadni. Sok magyar kormányzati képviselő jelen lesz, de minden évben hívunk román kormányzati képviselőket is, bár az a tapasztalatunk, hogy ők nem szeretnek eljönni, annál jobban féltik ugyanis a szavazótáborukat. Mi azonban évről évre teszünk gesztusokat, de van úgy, hogy aztán csak magunkban beszélgetünk” – mutatott rá Sándor Krisztina. Hozzátette: a közelmúltbeli, az erdélyi magyarságot kedvezőtlenül érintő bírósági döntések átrajzolták a programot, így lesz szó az erdélyi „terrorperről”, a visszaállamosítások, visszaszolgáltatások ügyéről, de olyan fontos megoldatlan kérdésekről is, mint a MOGYE helyzete vagy más oktatási kérdések. Nemzetpolitikai és gazdasági ügyek mellett az autonómiatervezetekről szóló vitát is Tusványoson ejtik meg, amelynek az a fő kérdése, hogy három megye vagy nyolc szék szerint alakuljon. Emellett erősödik a kulturális kínálat is, a színház és a néptánc évek óta külön sátrat kap Tusnádfürdőn, idén az irodalmi programok is bővültek, jóval több könyvbemutató, irodalmi est várható, mint tavaly, míg a Keskeny út sátorban például ökumenikus fesztiválmissziót tartanak.

A zene, az kell

Fancsali Barna arra hívta fel a figyelmet, hogy a Magyar Ifjúsági Tanács sátrában megállás nélkül fiatalságot érintő témákat érintenek. „Nappal olyan témákat járunk körbe, mint az online szexuális zaklatás, fiatalok vállalkozása, ifjúságpolitikai kerekasztal, de beszélünk önkéntességről itthon és külföldön, valamint a Z és C generáció is szóba kerül. 17 órától pedig szórakoztatni próbálunk, a stand up mellett slam poetry és improvizációs előadás is lesz, valamint a nagyszínpadi koncertek után is a MIT-sátorban folytatódik a buli: befutott és még nem befutott erdélyi zenekaroknak próbálunk tere és lehetőséget biztosítani” – fogalmazott a MIT elnöke.

Tusványos nagyszínpadán ismét színes és színvonalas a felhozatal: kedden Maszkura és a Tücsökraj, valamint Rúzsa Magdi lép fel, szerdán a Honeybeast, majd a Tankcsapda koncertezik, csütörtökön előbb a Naza, majd a Vad Fruttik együttesé a nagyszínpad, pénteken a Transylvanium, valamint Deák Bill Gyula és Hobó lép fel, szombaton pedig az Ocho Macho, valamint a Bagossy Brothers Company fellépése zárja a nagyszínpadi koncertek sorát.

Idéntől amúgy nem tíz, hanem húsz lej a napi belépő a diáktáborba, diákok, nyugdíjasok továbbra is 10 lejért léphetnek be, a tusnádfürdői lakosoknak pedig ingyenes. A hetijegy 60 lejbe kerül, a sátorozók napi 15 lej fejében kempingezhetnek a tábor területén, vagy a hetijegy megvásárlásával. A belépőt az elmúlt évekhez hasonlóan csak 16 óra után szedik, addig ingyenesen látogathatók a programok.

Szász Cs. Emese/szekelyhon.ro