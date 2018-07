Fidesz: Brüsszel bevándorláspárti és a Soros-szervezeteket védi

A most induló újabb brüsszeli eljárás megerősíti, hogy Brüsszel bevándorláspárti és a Soros-szervezeteket védi. Útjukban áll a Stop Soros és a migránsok betelepítését megtiltó alkotmánymódosítás, ezért indítanak miatta eljárást.

A Stop Soros büntethetővé tette az illegális migráció szervezését és finanszírozását. Az alkotmánymódosítás pedig megtiltotta a migránsok betelepítését, és megerősíti nemzeti önazonosságunkat. Ez nyilvánvalóan szúrja a szemét mindazoknak, akik migránsokkal akarják elárasztani Európát. A mostani eljárás egy újabb politikai nyomásgyakorlás hazánkra, és bizonyítja azt is, hogy Sorosnak a brüsszeli bizottságban is megvannak az emberei. Amíg a Fidesz-KDNP kormányoz, maradni fog a Stop Soros és az alkotmánymódosítás is, mert a magyar emberek egyértelműen kifejezték, hogy nem akarják, hogy Magyarországból is bevándorlóországot csináljanak, ezért állunk minden jogi és politikai vita elébe - zárul a Fidesz közleménye.