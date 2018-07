A rendőrök tegnap ellenőrzést tartottak egy valkói háznál, mivel információ kaptak arról, hogy ott egy többszörösen körözött férfi van. A füles igaznak bizonyult.

A házban el is fogták a 32 éves férfit. Mint kiderült, öt elfogatóparancs volt ellene érvényben.

Be is vitték a rendőrségre, egy szál gatyában. Erről videó is készült.