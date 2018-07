Furcsa taktikázásba kezdett Gyárfás Tamás – akit Fenyő János meggyilkolásával vádolnak –, azzal, hogy most kifizeti a 100 millió forintos óvadékot. Az egykori balliberális médiacézár ezzel a mostani akciójával arról próbálja elterelni a figyelmet, hogy korábban közönséges bűnözőkkel, többek között Portik Tamással és Tasnádi Péterrel üzletelt.

Befizeti a 100 millió forintos óvadékot a Fenyő János megöletésével gyanúsított Gyárfás Tamás, ha a bíróság döntése jogerőre emelkedik – ezt Gyárfás Tamás közölte a 24-gyel, amikor arról kérdezték, kifizeti-e az óvadékot. „Kifizetem az óvadékot. Mindenemet ráteszem, az otthonomat, bármit, mert nincs veszítenivalóm. Ezt az összeget ugyanis csak akkor nem kapnám vissza, ha megsérteném a bíróság szabályait. De ez szóba sem jöhet, mert soha nem fogok megszökni és mindig a hatóság rendelkezésére fogok állni. Tisztázni akarom magam, nem elmenekülni akarok. Nincs mitől tartanom" – magyarázta a portálnak Gyárfás. A sportvezető azt is elmondta, hogy nemrég eladta a NAP TV volt épületét az ECHO TV-nek, ebből fogja kifizetni az összeget.

Az ügyészség fellebbezett a bíróság döntése ellen, miszerint 100 millió forintos óvadékért kiszabadulhat Gyárfás Tamás. Bagoly Bettina, a Fővárosi Főügyészség szóvivője az M1 Híradójának azt mondta, hogy „az ügyben a megalapozott gyanú továbbra is fennáll. A Fővárosi Főügyészség álláspontja szerint a kényszerintézkedés korábbi elrendelésekor már figyelembe vett körülmények az azóta eltelt időben sem változtak, így a magatartási szabályok enyhítése még óvadék alkalmazása mellett sem indokolt”.

Gyárfási blöff

Gyárfás mostani fordulatát nem lehet másnak tekinteni, mint egy blöffnek, hogy megpróbálja tisztázni magát. Mindez azonban nem biztos, hogy elég lesz a bíróság előtt, mivel az egykori balliberális médiacézár pont a Magyar Időknek ismerte el, hogy szoros kapcsolatban állt elítélt bűnözőkkel. Tasnádi Péterrel rendszeresen üzletelt, sőt pénzt is adott neki, 10 millió forintot 2005-ben.

A börtönből szabadult Tasnádi Péternek kölcsönt adtam – mondta a rendőröknek, miután 13 évvel korábban egy vádalkuval kiszabaduló bűnöző megkereste a Nap TV-ben, és azt mondta, beszélni fog Gyárfás Tasnádi Péterhez fűződő viszonyáról a rendőrségnek, de lenne megoldás arra, hogy ne mondjon el mindent. Megnyugtatott, arról változatlanul hallgat, ha fizetek. Gyárfás Tamás csak később ment el a rendőrségre, hogy a zsarolási kísérletről beszámoljon. Az interjú szerint akkor is „hosszasan tépelődött”, amikor felkeresték az otthonában, és megzsarolták azzal a hangfelvétellel, amelyre a nyomozók építették a gyanúsítást, miszerint parancsot adott Fenyő János meggyilkolására.

Portik segített volna Gyárfáson?

Azt is bevallotta, hogy Portik Tamással is rendszeresen tartotta a kapcsolatot, de állítólag fogalma sem volt arról, hogy kicsoda. Elárulta, hogy Portik egyszer a segítségét is felajánlotta neki, és többször találkoztak. „Egy alkalommal séta közben a kezembe nyomott egy fülhallgatót, és arra kért, hallgassak meg egy felvételt. A saját hangomat hallottam meg. Ott nyomban közöltem, hogy ezek után nem kívánok vele többet találkozni.

– Mit hallott?

– A hangomat.

– De miről beszélt?

– Nem tudom, amikor meghallottam a hangomat, azonnal visszaadtam a fülhallgatót.

– Nem is volt kíváncsi a tartalmára?

– Nem. Ha Portikot bármikor, bármire felkértem volna, akkor nem küldöm el, hiszen a kiszolgáltatottja vagyok. Hihetetlen volt sok év után ráébrednem, hogy valaki pusztán azért beszélgetett újra és újra velem, hogy csapdát állíthasson, fondorlattal kicsikarjon belőlem egy rossz mondatot” – olvasható az interjúban.

Fenyőnek semmi sem volt drága

Az Origo információi szerint a hangfelvétel mellett más bizonyítékok is Gyárfás Tamás ellen szólnak, akit azzal gyanúsítanak, hogy húsz évvel ezelőtt ő ölette meg Fenyő Jánost. Mindenesetre indítéka volt a gyilkosságra. A Magyar Idők interjúban Gyárfás Tamás beismerte, hogy nagyon rossz viszonyban volt a médiavállalkozóval, aki köztudottan szemet vetett a saját vállalkozására. El akarta tőlem venni a Nap TV-t, és ezért neki semmi sem volt drága – magyarázta Gyárfás Tamás, aki szerint a média a hibás amiatt, mert mindenki bűnösnek látja, és furcsán néznek rá az utcán.

Kicsoda Gyárfás?

Az Origo megírta, hogy kicsoda Gyárfás, például milliárdosként azt sem engedte meg kollégáinak, hogy felkapcsolják a villanyt a Nap TV-ben. Gyárfás Tamás nem ismert sem Istent, sem embert, ha valakire megharagudott – ez a kép alakult ki róla mindenkiben, aki közelről ismerte. Gyárfásról sokan tényként kezelték, hogy nagyon közel került az állambiztonsághoz, más magyarázat ugyanis logikusan nem lehet a nyolcvanas évek eleji sorozatos Los Angeles-i útjaira. A szovjet blokk országai körében bojkottált olimpia alatt pedig igazi kommunista propagandát fejtett ki, emellett nem akármilyen, kétes kapcsolatokra tett szert.

Például az alvilág vezetőivel, akikkel rendszeresen tartotta a mondhatni baráti, üzleti kapcsolatot. Éppen ez utóbbira bizonyíték a Magyar Időknek adott magát mentegetni próbáló interjúja, amelyben az ország egyik legnagyobb és legnevesebb főnyomozóját, a kiváló Kovács Lajos nyugalmazott ezredest is megpróbálja besározni azzal, hogy bűnözőkkel hozza kapcsolatba.