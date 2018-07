Zsigmond Barna Pál, a Fidesz országgyűlési képviselője beszélt a határontúli és a diaszpórában élő magyarokról a HETI TV-nek.

Zsigmond Barna Pál új képviselő a Parlamentben, korábban volt – többek között – csíkszeredai főkonzul, valamint Újpest alpolgármestere. A képviselő listáról jutott be, sokak szerint ő az, aki miatt sok határontúli magyar szavazott a Fideszre.

A politikus kérdésre megerősítette, nem csak a határontúliak, hanem a diaszpórában élők is fontosak, ez utóbbiak egy speciális helyzetben vannak azzal is, hogy kénytelenek voltak elhagyni a hazájukat, hogy egy messzi világban kezdjenek el új életet. Nagyon sokan közülük ragaszkodnak a magyarságukhoz, a nyelvhez, a népdalokhoz, a kultúrához, ők a szívükben magyarok.

Magyarország a kormány sokat tett a diaszpóráért, az biztos, hogy sokkal többet, mint korábban, persze mindig is valamennyire foglalkoztak velük, mindig is megvolt a kormányzati vezető, aki a diaszpórával is foglalkozott. A képviselő szerint mostantól kezdve sokkal nagyobb figyelmet kapnak a diaszpórában, a határon túl élők, nem csak azért, mert a magyar állampolgársággal jobban beleszólhatnak az ország dolgaiba. 2010 után jött létre a Diaszpóra Tanács, ami egy keretet biztosít arra, hogy a diaszpóra magyarsága is tudja hallatni a hangját.

