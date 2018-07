Politikai jobb, kulturális bal? Billen a mérleg

Talán a legnagyobb tévedés, hogy a jobboldal el akarja tüntetni a baloldalt. Egy konzervatív ember egyensúlyt szeretne az élet minden területén, így a kultúrában is. Békés Márton, történész-politológus, jobboldali publicista a Figyelő legújabban számában fogalmazta meg, hogy szerinte a magyar kulturális életet még mindig a baloldali és a liberális szellem uralja.

Békés megfogalmazása szerint a konzervatív ember azt szeretné, ha a jobboldali értékrend ugyanolyan mértékben képviseltetve lenne az újságokban, a színdarabokban, a könyvekben, mint a balliberális értékrend. Felvetődhet a kérdés, hogy miképp állhat fenn ez az állapot, ha a Fidesz-KDNP pártszövetség már évek óta magabiztosan nyeri meg a különböző választásokat?

A rendszerváltás óta a kulturális élet szinte minden szegmensét a balliberális elit és a holdudvaruk uralta. A történész szerint a balliberális elit kulturális életben való mai napig tartó hatalma több dolognak is köszönhető: egyrészt az összezáró elitnek és a hagyományosan jó külföldi kapcsolataiknak. A baloldali szellemi elit összezár, ha kell, kampányol, demonstrál és a tömegtájékoztatásban is nagy a hatalmuk. Az sem esik esik nehezükre, hogy kiálljanak az általuk támogatott politikai formáció mellett. Legkiválóbb példa erre anno az SZDSZ volt, mondta Békés az interjúban, aki szerint ugyanezt a szerepet töltötte be a Jobbik vagy a nemrég megszűnt Együtt is.

A másik – ahogy a publicista is rámutat – egyfajta megfelelési kényszer a konzervatív oldal szereplőitől. Sokan, jobboldaliként valamiért görcsösen ragaszkodnak ahhoz, hogy elismerjék őket a balliberális újságok szerzői. Pedig van saját táborunk! Egy olyan tábor, aminek világos jövőképe van, aminek határozott politikai akarata van, egy olyan politikai-kulturális közösség, ami áprilisban is kétharmados felhatalmazást adott a kormánypártoknak.

Az interjú további részletei a Figyelő legfrissebb számában olvashatók.