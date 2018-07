Csak a szokásos, ismét hazudott a HVG

Ismét hazudott a HVG. Persze ez manapság nem számít ritkaságnak, (erről itt,itt és itt olvashat) rendszeresen számolunk be arról, hogy balliberális lap mikor, miről ír valótlanságokat, a legtöbbször szándékosan. Most egy zenésszel próbáltak kibabrálni, aki azonban nem hagyta magát, a bíróság pedig – miért is tett volna másként – igazságot szolgáltatott. Spoiler következik: most sem a HVG nyert.

A szenvedő alany most a hegedűs Mága Zoltán volt. Azt írta róla a lap – ki tudja, miért akartak neki szándékosan ártani – hogy pénzért vett hamis lájkokat a közösségi oldalon (vagyis fizetett azért, hogy kedveljék őt.)

Persze a HVG az egészet nem tudta bizonyítani, így az Ítélőtábla megállapította, hogy megsértették Mága jóhírnevét, ezért pedig fizetniük kell.