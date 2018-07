A családoknak, oktatásra és egészségügyre is több pénz lesz

Jövőre összesen 191 milliárd forinttal több jut egészségügyre, mint az idén, és 647 milliárddal több, mint 2010-ben – idézte a Magyar Hírlap szombati számában Kásler Miklóst, az emberi erőforrások miniszterét. A miniszter beszámolt arról is, hogy jövőre tovább emelkednek a szakdolgozói bérek, valamint elindul Budapest történetének eddigi legnagyobb kórházfejlesztési programja. De a mostani költségvetés szerint több pénz jut az oktatásra és a családok támogatására is.

A strukturális átalakításra negyvenmilliárdos céltartalék áll rendelkezésre, folytatódik a szakdolgozói bérek emelése is. Országszerte újulnak meg intézmények, indul Budapest történetének legnagyobb kórházfejlesztési programja, a következő években összesen hétszázmilliárdból.

Az Egészségbiztosítási Alap keretösszege 123 milliárddal haladja majd meg jövőre az ideit – hívta fel a figyelmet a miniszter egy szűk körű háttérbeszélgetésen, ahol a jövő évi költségvetésről is beszélt.

Kásler Miklós hangsúlyozta: Nincs olyan, az Emberi Erőforrások Minisztériumához (Emmi) tartozó terület, amelyre ne jutna több a pénteken elfogadott, jövő évi költségvetés nyomán 2019-ben, mint az idén.

Dupla annyi pénz megy a családok támogatására

Kétezermilliárd forint jut például a családok támogatására, több mint a duplája annak, amennyit a balliberális kormány 2010 előtt fordított a területre.

Az oktatásra 606 milliárd forinttal több jut mint 2010-ben

Az oktatásra 2010-hez képest jövőre 606 milliárd forinttal jut több – mutatott rá a miniszter, hozzátéve, hogy augusztus 6-ára készen lesz az új Nemzeti alaptanterv (NAT) javaslata, amelyet áttekintenek, majd társadalmi vitára bocsátanak. Így a gyakorlatban is be lehet majd vezetni 2019 szeptemberében az új NAT-ot.

A cél a hatékony egészségügyi rendszer kialakítása

Az egészségügyről szólva a miniszter kijelentette: újra kell fogalmazni a finanszírozás kereteit. „Ezt meg is fogjuk tenni, már barátkozunk az alakuló javaslattal” – tette hozzá. Mint mondta, a lényeg, hogy a szükségleteknek megfelelő ellátórendszert kell kialakítani, ezért kérte fel az országos intézetek vezetőit a nemzeti egészségprogramok kidolgozására. Ha ezt az öt anyagot egymáshoz igazítjuk, ki lehet alakítani a plusz kapacitások nélküli, hatékony és nem pazarló egészségügyi rendszert – hangsúlyozta Kásler Miklós.

Szintén az öt nemzeti program köré épül majd egy új népegészségügyi program, amelynek alapvető szempontja a prevenció.

Dolgoznak a kórházi fertőzések kiküszöbölésén, és a várakozási idő csökkentésén is

A miniszter beszélt az ismét nagy nyilvánosságot kapó kórházi fertőzésekről is, kiemelve, hogy hatásos és részletes cselekvési tervet sikerült elkészíteni. Ez Európában talán az egyik legjobb, most már csak megfelelően végre kell hajtani – mondta a miniszter, hozzátéve: heteken belül sort kerítenek a sürgősségi ellátás rendbetételének megkezdésére is, hamarosan elkészül a konkrét tervezet, amely a várakozási időt csökkentő diszpécserszolgálat kiépítését is tartalmazza majd. Nem maradhat ki a sorból természetesen az alapellátás átalakítása sem, ezen is dolgoznak már a tárcánál – jelentette ki az emberi erőforrások minisztere.