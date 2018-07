A holokausztgyalázó Kulcsár Gergely visszatérését készíti elő a Jobbik

A Ripost számolt be arról, hogy a szétesőben lévő Jobbik új vezetése megpróbál visszanyúlni a régi, „jól bevált” zűrős tagjaihoz. Erre vélhetően azért van szükség, mert így próbálják meg megállítani a párt szakadása miatt kialakult véget nem érő kilépési hullámot. Arról ír a lap, hogy visszakerülhet a Jobbik élvonalába a korábban számos holokausztgyalázó és egyéb botránnyal is lebukó Kulcsár Gergely, korábbi országgyűlési képviselő. Ezt beszélhették meg jó barátjával, Mirkóczki Ádámmal a hétvégén Debrecenben. A találkozóról fotó is készült.

Kulcsár Gergely volt az a politikus, aki beleköpött a zsidó áldozatok emlékére felállított Duna-parti cipőkbe. De ő volt az is, aki a náci horogkeresztekből összerakott üdvözlőlevelet küldött a párttársainak újév alkalmából.

Kulcsár nagyobb botránya volt az is, hogy kiderült róla, hogy ötgyerekes – látszólag példás – családapaként szoros kapcsolatot ápolt egy diáklánnyal. A cikk arról is beszámol, hogy a fiatal lányt sokszor látták kijönni Kulcsárral közösen a Magyar Országgyűlés által közpénzen bérelt Falk Miksa utcai lakásból.

Egy tanúvallomás pedig arról számolt be, hogy a mintaapa azzal dicsekedett kollégáinak, hogy milyen jó kis rugalmas teste van a lánynak. De a Ripost úgy tudja, hogy többször éjszakázott itt Kulcsár jó barátja, a Jobbik-szóvivő Mirkóczki Ádám is.

A bírósági iratok szerint is több tucat alkalommal látták a kiskorú lányt kijönni Kulcsár lakásából, előfordult, hogy a lány hálóinge kizárólag a képviselő pólója volt.

A fenti románc miatt számos esetben folytattak vele szemben fegyelmi eljárást a Jobbikban, a párttársai feljelentése alapján. Most úgy tűnik, hogy a Vona meghosszabbított kezeként funkcionáló pártvezető, a korábbi szkinhedvezér, Sneider Tamás mégis megbocsájtott neki.

Hiszen a hétvégén Mirkóczki Ádám Debrecenbe érkezett, hogy előkészítse a holokausztgyalázó politikus visszatérését a politika élvonalába.

A Ripost úgy tudja, hogy a hétvégén megbeszélték, hogy milyen új politikai feladatok várják a Jobbikban, milyen területeken vehet majd részt a megtépázott tekintélyű párt munkájában.

A lap fotója bizonyítja, hogy a két jó barát a hétvégén nyilvánosan is együtt jelent meg több helyen, például a Campus Fesztiválon,

ahol próbáltak politikai propagandát is folytatni, azonban ez ott természetesen senkit nem érdekelt.