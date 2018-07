Gémesiék is faképnél hagyták a belháborúktól zajos LMP-t

Újabb csapást mértek az LMP-re. Néhány nappal azután, hogy a zöldpárt etikai bizottsága még a párt társelnökét, Szél Bernadettet is megbüntette, és három évre eltiltotta a tisztségek viselésétől, az LMP fő szövetségese, Gémesi György és az Új Kezdet nevű mikropártja bejelentette, hogy megszüntetik az együttműködést az LMP-vel, számolt be erről a 888.hu. A belső, véres leszámolásoktól és ellentétektől hangos párt, úgy tűnik, lefejezi saját magát, amelyet már a szövetségesek sem nézhetnek jó szemmel.

Az Új Kezdet vezetője a szakítást azzal magyarázta, hogy számára az utolsó csepp az volt a pohárban, hogy az etikai bizottság még a párt társelnökét, Szél Bernadettet is eltiltott minden párttisztség viselésétől.

A korábban az MDF-et is megjárt gödöllői polgármester sajtótájékoztatójában elmondta, hogy az Új Kezdet az önkormányzati választásokon már egyedül méretteti meg magát, és az EP választáson is egyedül indulnak.

Mint ismeretes Gémesi pártja még az országgyűlési választást megelőzően kötött szövetséget a zöldpárttal, Szél Bernadett személyében közös miniszterelnök-jelölttel, valamint közös képviselőjelöltekkel indultak neki az áprilisi voksolásnak.

Az LMP már hónapok óta hangos a belháborúktól, botrányoktól

Április végén szivárgott ki az a hangfelvétel, amelyen a párt két országgyűlési képviselője, Sallai Róbert Benedek és Hadházy Ákos összeverekedett, amelynek következtében aztán Sallai Róbert Benedeket kizárták a pártból. Majd, hogy még nevetségesebbé váljanak, másodfokon visszavették a volt országgyűlési képviselőt.

Hadházy Ákos is fegyelmi büntetést kapott, mivel a koordinált indulást szorgalmazta és tárgyalt a többi ellenzéki párttal.Tegyük hozzá, hogy főképp a Jobbikkal és az őket támogató Simicska Lajossal, amellyel csúnyán le is bukott. Az LMP volt társelnökét két évre tiltották el a tisztségviseléstől, de súlyosítani akartak a vele szembeni szankciókon. Így Hadházy megelőzve a kizárását, inkább maga „repült” ki a pártból.

No de e heti hír, hogy a Moldován László által vezetett könyörtelen etikai bizottság a párt társelnökét, Szél Bernadettet, valamint Ungár Pétert is eltiltotta három évre a párttisztségek viselésétől. Azzal az abszurd kitétellel, hogy Szél maradhat az LMP elnöke.

A büntetés oka itt is az volt, hogy a két pártvezető tárgyalt a balliberális pártokkal és a Jobbikkal a koordinációról. Az eset után Szél Bernadett kijelentette, hogy „A jövővel kapcsolatban fontos és felelős döntéseket kell meghoznom” – Az írást nehéz másképp értelmezni, mint úgy, hogy a politikus a lemondását fontolgatja.

De az etikai bizottság megbüntetett több más olyan politikust is, aki részt vett a balliberális pártokkal történő választási koordinációban, így például a Budapest 01-es választókerületében egyéniben győztes Csárdi Antalt is. Tehát alapvetően a párt vezéralakjai mindegyikét sújtotta az etikai bizottság szankciója. Szép kis csapat ez is.

Ennek hátterében az áll – ahogy arról már korábbi cikkünkben beszámoltunk –, hogy a Moldován László által vezetett fegyelmi bizottság határozottan ellenzi a balliberális pártokkal való együttműködést. De a párton belül is óriási a harc az összefogás-pártiak és az azt ellenzők között, a feszültség szemmel látható, és erről szólhat a véres leszámolási hullám az etikai bizottság részéről.