A költségvetés minden kiemelt területére több forrás jut jövőre

Előremutató az Országgyűlésben pénteken elfogadott 2019-es költségvetés, mert minden kiemelt területre több forrást biztosít a kormány – mondta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában.

A kormány képviselője elmondta, sűrű időszakot zár a parlament a választást követően, aminek eredményeként alaptörvény rögzíti a betelepítés tilalmát, büntethetővé vált az illegális bevándorlás szervezése, alaptörvénybe került, hogy az állami intézményeknek védeniük kell a keresztény értékeket, és elfogadták a jövő évi büdzsét, amely a biztonság és a növekedés költségvetése. Kiemelte, a kabinet célja egy erős Magyarország, amely gyarapodik, és közben garantálni tudja a biztonságát, ami nélkül nem fenntartható a gazdasági növekedés.

Családtámogatások

Ezt támasztja alá a családtámogatások további bővülése, aminek eredményeként a kétgyermekes családok jövőre már havonta 40 ezer forintot tudnak leírni, miközben csökkennek a munkaadói adók, ami mozgásteret biztosít a béremelések folytatásához - sorolta az államtitkár. Hangsúlyozta, a piaci szféra mellett a rendvédelmi dolgozók és az ápolók is újabb béremelésre számíthatnak. A szegénységből a legrövidebb kiutat a munkahelyek jelenthetik, ezért fontos, hogy 2010 óta több mint 700 ezer új munkahely jött létre - mondta.

Eközben úgy tűnik az ellenzék még arra sem vette a fáradtságot, hogy megnézze a költségvetés számait, állításaikkal szemben ugyanis egészségügyre több mint 100 milliárd forinttal, közbiztonságra és honvédelemre mintegy 150 milliárd forinttal, az önkormányzatokra pedig több mint 200 milliárd forinttal több jut jövőre, mint idén - fejtette ki Dömötör Csaba.

El sem mentek szavazni az ellenzéki képviselők

Megemlítette, volt olyan módosító javaslatot benyújtó szocialista képviselő, aki nem jött el az indítványáról szóló szavazásra, az MSZP vezetéséből pedig a hírek szerint többen szabadságra mentek az ülésszak vége előtt. A Jobbik pedig egy olyan településnek kért támogatást, amely valójában nem is létezik, csak egy TV-sorozatban - tette hozzá.

Magyarország hangja jobban hallatszik

Dömötör Csaba szólt arról is, a magyar diplomácia rég nem látott offenzíván van túl. A magyar miniszterelnök a világ számos vezetőjével tárgyalt, ami azt is jelzi, hogy Magyarország hangja jobban hallatszik a világban - közölte.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára emlékeztetett, nem csak Magyarország küzd azzal, hogy "átláthatatlanul működő és külföldről finanszírozott szervezetek támogatják és szervezik a bevándorlást". A Stop Soros csomag célja, hogy legyen egy olyan törvény, amely elrettentő erővel bír az ilyen tevékenységek esetében - emelte ki. Hozzátette, ennek semmi köze a humanitárius segítségnyújtáshoz, annak ugyanis megvannak a jogi keretei. Dömötör Csaba szerint a jogszabály azon csoportokkal szemben lép fel, akik például úgy juttatnának bevándorlót menekült státuszhoz, hogy nem is lenne jogosult rá.

Az államtitkár megismételte, a kormány nyomásgyakorlásként értékeli a törvénycsomag miatt indult brüsszeli kötelezettségszegési eljárást. Van, amikor jogi úton próbálják Magyarországot megtörni, van amikor pénzügyi úton" - fogalmazott.

Az unió többet költene migrációra

A kabinet képviselője szerint nem megnyugtató a hétéves uniós költségvetési tervezet, amelyben többet költenének migrációra, ráadásul eközben nem jó helyre helyezik a hangsúlyokat. Az unió ugyanis határvédelem helyett határmenedzsmentről beszél, ami jelentheti a bevándorlás állandósítását, új jogi keretét is - mutatott rá. Brüsszel emellett harmonizálná a menekültügyi eljárásokat, amivel fenáll a veszélye, hogy "kiveszik a kezünkből annak a meghatározását, hogy ki számít menekült és ki gazdasági bevándorlónak" - tette hozzá.

Résen kell lennünk

Dömötör Csaba úgy vélte, hogy bár legutóbb nem sikerült elfogadtatni a betelepítési kvótákat, ez "nem jelenti azt, hogy a jövőben ne próbálkoznának, szóval itt is résen kell lennünk". Ebből a szempontból nagyon fontos, hogy most már alaptörvény rögzíti az idegen népesség betelepítésének tilalmát - jegyezte meg.

Európa jövője a nemzetállamok szövetsége

Az államtitkár megerősítette, Magyarország hosszú távon akkor lehet erős, ha közben Európa sem gyengül. Kijelentette: a népesedési és gazdasági problémákra semmiképpen sem jó válasz, ha Európa feladja kulturális értékeit, és visszafordíthatatlanná teszi a multikulturális társadalmak kialakulását.

"Mi Európát a jövőben is a nemzetállamok alapján szeretnénk elképzelni" - mondta, kiemelve, hogy a nemzetállamoknak kell meghozniuk az életüket meghatározó stratégiai döntéseket, mert az számonkérhetőbb. A magyar álláspont demokráciát erősítő törekvés is - tette hozzá.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára kijelentette, a magyar kormánynak kellő társadalmi támogatottsága van ahhoz, hogy kiálljon ezekben az ügyekben. Ezért nem mellékes, hogy egyértelmű az eredménye az április 8-i választásnak, és a magyar társadalom több konzultáción megerősítette: szeretne fellépni az illegális bevándorlással szemben, és szeretné megőrizni a nemzeti identitását, a kormányt pedig arra hatalmazta fel hogy cselekedjen ezeken a területeken - szögezte le.