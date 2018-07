Kerítéssel vádolja az ügyészség azt a férfit, aki külföldre közvetített ki magyar nőket. A prostituáltaknak fizetett pénzből neki is jutott.

Egy férfi 2011 végén és 2012 nyarán összesen 4 nőt közvetített ki külföldi ügyfeleknek különböző helyszínekre. A nőknek már a megjelenésért, a férfiak szórakoztatásáért is fizettek, de ha valamelyikükkel szexeltek is, akkor azért az alapösszegen felül is járt pénz. Ebből az összegből egy meghatározott százalékot kapott a férfi, aki több napra közvetítette ki a nőket. Valakit több helyre is, többek között Londonba, Marokkóba és a Seychelles-szigetekre.

A nők akár 500 eurót (160 ezer forintot) is kerestek fejenként naponta, aminek 20-30 százaléka járt a stricinek.

Az ügyészség üzletszerű kerítéssel vádolja a férfit, amiért akár több mint hét évre is börtönbe kerülhet – írja közleményében a Fővárosi Főügyészség.