Németh Szilárd: Izraeltől a biztonság terén is van mit tanulni

Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára és Dr. Bajkai István, a Fidesz országgyűlési képviselője beszéltek a Heti Tv Pirkadat című műsorában a mos lezárult parlamenti ülésszakról, valamint arról, hogy az elfogadott költségvetés milyen terveket, lehetőségeket tartalmaznak. Mindezek mellet szóba kerültek még a múlt tisztelete, és a nagyszerűen fejlődő magyar-izraeli kapcsolatok is. A két politikust Breuer Péter és Kovács András, az Origo munkatársa kérdezte.

A múlt héten fogadta el a Parlament az ország jövő évi költségvetését, amivel kapcsolatban Bajkai István elmondta, a szavazásban az ország és a haza sorsáról döntöttek, a kormánypártok igyekeztek a lelkiismeretük szerint a lehető legjobb költségvetést megalkotni, ami egyszerre szolgálja a biztonságot és a fenntartható fejlődést.



A büdzsé előkészítését egy hosszabb munka előzte meg, ma Magyarország biztonságpolitikai szempontból van nehéz helyzetben – mondta el Németh Szilárd, de mindezek mellett a magyar gazdaság és az emberek teljesítményének köszönhetően egyre többet tud adni mindenkinek ez a költségvetés, azaz mindenki legalább egyet léphet előre.

A most elfogadott büdzsében is nagyon kiemelt szerepet kapnak a családok, Bajkai István szerint már 2010 óta érzékelhető, hogy a magyar családok egyre több támogatást kapnak, a családi adókedvezmény megduplázódott, bizonyos élelmiszerek áfáját csökkentették jelentősen, a családi otthonteremtési támogatásban több mint 75 ezer család részesült, mindezek azt mutatják – emelte ki a politikus, hogy a kormány eltökélt a családok támogatásában és ezek idén még jobban kibővültek.

A múlt héten járt Izraelben a magyar kormányfő egy nagyobb delegáció élén, amelyet a Magyar honvédség egyik frissen vásárolt gépe repítette el. A megbeszéléseken szóba kerültek gazdasági kérdések is, ennek kapcsán jegyezte meg Bajkai István, hogy ahogy a zsidó kultúra ma reneszánszát éli Magyarországon, ugyanez mondható el a gazdasági kapcsolatokról is. Mindezt nagyon jól jellemzi a mostani látogatás Jeruzsálemben. A két ország viszonyáról azt mondta el Németh Szilárd, hogy ilyen még nem fordult elő, hogy egy éven belül kétszer is alkalom nyílik a megbeszélésekre, tavaly Budapesten és most pedig az izraeli fővárosban. A két kormány, a két országgyűlés is komoly és jó viszonyt ápol egymással.

Ami a honvédelmi együttműködést illeti, az államtitkár leszögezte, Izraeltől a biztonság, a katonai fejlesztés szempontjából is van mit tanulni, azonban nem csak Magyarországnak, hanem egész Európának.

A teljes beszélgetést itt tekinthetik meg.