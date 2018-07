Magyarország hivatalosan kilép a migrációs csomag elfogadási folyamatából

Magyarország hivatalosan is bejelentette az ENSZ felé kilépését a globális migrációs csomag elfogadási folyamatából – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.

A külügyi tárca vezetője újságíróknak kifejtette: bebizonyosodott, hogy a migrációt illetően feloldhatatlan az ellentét Magyarország álláspontja és az ENSZ megközelítése között.

Magyarország továbbra is fenntartja a migrációs politikáját, azon semmilyen globális csomag nem változtat, ennek érdekében tették meg a hivatalos lépéseket– magyarázta Szijjártó Péter, aki hozzátette: