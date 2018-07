Siklósi Beatrix elárulta, milyen lesz az új kulturális csatorna

A fő célunk, hogy az M5 a hazai kultúra közvetítése terén kiemelkedően fontos szerepet játsszon, amiért természetesen még rengeteget kell dolgozni - mondta el Siklósi Beatrix, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) frissen kinevezett csatornaigazgatója. A kulturális csatorna vezetője az Origónak arról is beszélt, hogy a tv-képernyőtől az online platformokig minél több emberhez el akarnak jutni. Szólt az őt ért támadásokról is.

Korábban is keresték az M5 programigazgatói posztjára, vagy hirtelen jött ez a váltás?

Nem tudok róla, hogy nagy előkészületek lettek volna. Mivel kulturális újságíróként kezdtem a pályám, és hosszú évtizedeken át dolgoztam ezen a területen, szakmai szempontból nem lepődtem meg. De azt azért nem mondanám, hogy számítottam a felkérésre. Örülök, ugyanakkor izgatott is vagyok, mert a kulturális élet egy nagyon összetett és dinamikusan változó világ. A fő célunk, hogy az M5 a hazai kultúra közvetítése terén kiemelkedően fontos szerepet játsszon, amiért természetesen még rengeteget kell dolgozni. A szellemi élet kiválóságainak itt van a helye, legyen szó határon inneni vagy határon túli személyiségekről. Olyan, a nemzetközi életben meghatározó gondolkodókat is szeretnénk megszólaltatni, akiknek üzenetük, mondanivalójuk van Európa és a "nyugati világ" jövőjét illetően. Az M5-ön helye van a magas kultúra mellett a populáris kultúrának is. Nagy a tartozásunk.

Megfogalmaztak Ön felé elvárásokat a közmédia vezetői, és Ön milyen programmal mutatkozott be?

A vezetőség is, és én is tisztában vagyok vele, hogy nem lehet meghatározó csatornává válni egyik pillanatról a másikra. A kultúra, az oktatás és az ismeretterjesztés továbbra is központi szerepet fog kapni, és ezen tematikák mentén fogunk építkezni hosszú távra. Kiemelt feladata lesz az M5-nek a magyar nyelv ápolása, hiszen a magyarságot az elmúlt több mint 1100 esztendőben a nyelve tartotta meg. Hiszünk benne, hogy a jövőben is ez lesz a fennmaradásunk záloga.

Honnan indul az M5? Ön mennyire elégedett a mostani műsorpolitikával?

Először is köszönetet kell mondani elődömnek, Dér Ágnesnek, aki a semmiből indította el ezt a csatornát. Ez egy óriási, embert próbáló feladat volt. Természetesen lesznek műsorok, amik megmaradnak, változnak, vagy éppen megszűnnek.

Az elit vagy a populáris kultúrára helyez majd nagyobb hangsúlyt?

Az egyikből következik a másik, és mivel egy 24 órás csatornáról van szó, így mindennek helye van. A legfontosabb, hogy az emberek tudjanak a csatornáról, így olyan műsorokra van szükség, amelyek bevonzzák azokat is, akik egyelőre csak ízlelgetik a színvonalasabb szórakozást. A Fölszállott a páva című műsorunk ilyen volt, és hatalmas sikert aratott. Egyáltalán nem mindegy, hogy mikor kerül képernyőre a magas kultúra és mikor a populáris kultúra. A közösségi média területén is előre kell lépnünk, mivel így tudunk újabb embereket megszólítani. A modern kulturális csatornának az egyik alappillére a megfelelő internetes megjelenés kell legyen, mivel napjainkban e nélkül nem lehet komoly televíziós csatornát csinálni.

Hogyan tudnak majd együttműködni a Petőfi TV-vel?

Másképp működik a Petőfi TV, és másképp egy kulturális csatorna. Természetesen az összes csatornaigazgatóval tárgyaltam, és mindenhol nyitott kapukra találtam a hatékony együttműködést illetően. Mi mindenkit meg akarunk szólítani, akik a kultúra iránt érdeklődnek. A fiatalok felé is nyitni fogunk, aminek az egyik eleme lesz, hogy a komolyzene vagy más művészeti területen már bizonyított fiatal művészek is lehetőséget kapnak a megjelenésre. Rengeteg tehetséges magyar fiatal van, és szeretném, ha az M5 az ő fórumuk is lehetne.

Kell-e az M5-nek a kereskedelmi csatornákkal versenyeznie?

Semmiképpen sem. Természetesen jó, ha minél többen néznek minket, de a mennyiség nem minden. De erről hadd mondjak el egy történetet. Még az 1990-es évek elején a Bartók Rádiónál is dolgoztam. Akkor merült fel egy olyan elképesztő gondolat, hogy az alacsony hallgatottság miatt meg kellene szüntetni az adót. Hatalmas felháborodás lett a dologból, főleg értelmiségi körökben. Éppen emiatt nem is szűnt meg, mivel a minőséget nem szabad összekeverni a mennyiséggel.

Az értelmiségi réteg nemcsak hallgatja vagy nézi ezeket a csatornákat, hanem a látottakat, hallottakat tovább is adja. A döntéshozók véleményének formálásában a kulturális csatornák komoly szerepet játszhatnak. Mindez együtt adja meg egy komoly csatornának a súlyát és értékét, illetve a módját, ahogy gazdagítani tudja a társadalmat. Arra fogunk törekedni, hogy a TV képernyőtől az online platformokig minél több emberhez eljuthassunk, ugyanakkor minőségben a "lécet" magasan fogjuk tartani. Nagyon népszerűek egyébként a természetfilmek, ahol komoly versennyel nézünk szembe, de a saját gyártású műsorokra is hangsúlyt fogunk helyezni.

Mi lesz a színházi és operaközvetítésekkel?

Nem kérdés, hogy szükség van színvonalas közvetítésekre. És ezen nem fogunk változtatni. Talán a struktúrában meglévő helyüket vizsgálnám felül.

Milyen csatornát szeretne látni egy év múlva?

A legfontosabb cél, hogy minél többen halljanak rólunk, és egyre jobban megismerjenek minket. Mindezt persze akkor tudjuk elérni, ha értékes és fogyasztható produkciókra építünk. Ha ez a kettő együttesen megvalósul, kezdek majd elégedett lenni.

A mostani kinevezésekor az ellenzéki médiumok élesen támadták Önt korábbi vélt antiszemita kijelentései miatt. Mi ezekből a válóság?