Rengetegen jelentkeztek Czeglédy károsultjai közül

Már 596 embert kártalanított a kormány azok közül, akiket Czeglédy Csaba szocialista politikus, Gyurcsány Ferenc ügyvédje becsapott, derül ki az Origo birtokába jutott összesítésből. Nekik több mint 41 millió forintot fizettek ki eddig összesen. Ez azonban még mindig nem a teljes létszám és teljes összeg, a kártalanítási igények elbírálása ugyanis a kormányhivatalokban még zajlik.

Mint ismeretes, Czeglédy Csaba és társai ellen bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt folyik eljárás.

Czeglédyék célja a gyanú szerint az volt, hogy a bűnszervezet élén álló, a Humán Operátor Zrt.-hez köthető emberek, a közvetítő cégek és a strómanok által vezetett iskolaszövetkezetek segítségével elkerüljék a diákmunka-közvetítés után járó közterhek megfizetését.

Czeglédy és cége, amellett, hogy elkerülte a közterhek fizetését, rengeteg diákot - és másokat - károsított meg azáltal, hogy végül a szövevényes hálózaton keresztül szőrén-szálán eltűnt a bevétel, és a fizetésekre végül már nem jutott fedezet.

A gyanúsított személye azért is érdekes, mivel Czeglédy, amellett, hogy a baloldal (Éljen Szombathely!-MSZP-DK-Együtt) szombathelyi önkormányzati képviselője volt, ügyvédként számos esetben képviselte a bukott miniszterelnököt, Gyurcsány Ferencet, valamint Botka Lászlót is. Ennek kapcsán a Fidesz több közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy Czeglédy vélhetően a baloldali pártokat – az MSZP-t és a DK-t - finanszírozta a feketén szerzett pénzből. Ami azért is valószínű, mivel számos vezető politikussal ápolt kifejezetten jó kapcsolatot az ügyvéd (Gyurcsány Ferenc nem tagadta, hogy Czeglédy párnapos trükkös szabadulása alatt beszélt a gyanúsítottal).

Mit csinált Czeglédy?

A költségvetési csalási gyanú lényege, hogy a Czeglédy Csaba által vezetett, munkaerő-közvetítést végző Human Operator Zrt. köré szerveződő céghálózat 2011 és 2016 között hatmilliárd forintot megközelítő vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek.

A gyanú szerint a Czeglédy vezetésével létrejött bűnszervezet diákmunka-közvetítéssel foglalkozott, az annak élén álló, a zrt.-hez köthető emberek – a közvetítőcégek és a strómanok által vezetett iskolaszövetkezetek segítségével – el akarták kerülni a munkaközvetítés után járó közterhek megfizetését. A gazdasági csalást a rendőrség kezdte kutatni, aztán az ügyet egyesítették a NAV-nyomozással. Ennek a lényege, hogy

az alapos gyanú szerint a Human Operator több mint fél évig működött úgy, hogy a folyószámláin egy fillér sem volt,

hogy a tartozásokat ne tudják végrehajtással behajtani.

Aztán már a diákmunkások fizetésére se jutott pénz.

Hogyan segített a kormány?

Tavaly decemberben határozott a kormány a baloldali bűnügy károsultjainak kártalanításáról. Így azokat, akik 2017. május 1. és június 30. között végeztek munkát a Human Operator kötelékében, a kormány a kormányhivatalokon keresztül kártalanítja.

Az Origo információi szerint eddig már 596 embert kártalanítottak, összesen 41 741 028 forint értékben.

Június végéig volt lehetőség a Kormányhivataloknál leadni a kár megtérítése iránti kérelmeket, ezek feldolgozása folyamatosan zajlik, vagyis az 596-os létszám (ami nagyjából az első júliusi hét végéig elfogadott kérelmek száma), és az összeg is még növekedni fog.