2020 után óriási áttörés jöhet Magyarországon

A következő években, de különösen 2020-at követően az eddig ütemhez képest is rekordsebességgel folytatódhat az elektromos autók térhódítása Magyarországon – mondta Ungár János az Origónak. A Magyar Elektromobilitás Szövetség elnöke mindezt arra alapozza, hogy a vezető autógyárak a következő időszakban olyan járművek fejlesztésébe és gyártásába fognak, amelyek minél nagyobb elektromos kapacitást tudnak felvenni minél rövidebb idő alatt, így pedig a fogyasztók az eddigiekhez képest is nagyobb utat tudnak megtenni különösebb kompromisszumok nélkül. Elmondta, hogy míg három évvel ezelőtt körülbelül 300 zöld rendszámú autó volt hazánkban addigra idén ez 7000 körülire nőtt. Mindez hatalmas előrelépés, de a várható technikai fejlődés miatt ennél sokkal nagyobb szabású áttörés jöhet ezen a piacon – tette hozzá.

Fenntarthatóság

Ungár János a várható piaci boom miatt elengedhetetlennek nevezte, hogy a töltőállomások esetében az autósok által kellően sűrű, könnyen hozzáférhető, integrált infrastruktúra jöjjön létre a mostani helyzettel szemben. Mindezt nagyban segíti, hogy a következő egy évben 600 új töltőállomás készül el majd országszerte, de az is sürgető feladat, hogy a töltőállomásokhoz kapcsolódó szolgáltatói infrastruktúra kiépüljön, aminek az egyik legerősebb lába kell legyen az online jelenlét. Mivel Magyarország egyedülálló abban a tekintetben, hogy a töltőállomásokat ingyen lehet használni, ezért a fenntarthatóság érdekében egy olyan megoldás felé kell elmozdulni, ami az állam és az önkormányzatok, valamint a fogyasztók érdekét is szolgálják.

Mindennek mostanra részben megvan már a jogszabályi háttere is, mivel egy tavalyi kormányrendelet lehetőséget biztosít arra, hogy az árazást életbe léptessék a szolgáltatók – mondta a szövetség elnöke. Úgy látja, hogy erre azért is szükség lenne, mivel egy átlagos töltő és egy úgynevezett villámtöltő teljesen más kategória az árazást tekintve, ha figyelembe vesszük az eltérő beruházási és üzemeltetési költségeket. Értelemszerűen a fogyasztóknak is jobban megéri kifizetni a gyors töltésért járó magasabb árat, mint egy hagyományos töltőnél várakozni háromnegyed órát, ha éppen sietenek – mutatott rá Ungár János.

Ötször olcsóbb

A szakember arról is beszélt, hogy az e-autók térhódítása előtt álló legnagyobb akadály, hogy sokan azért nem vásárolnak ilyen járművet, mert egy hosszú utazás esetén nagyon sok időt kell eltölteni töltéssel. Számukra jelenthet majd nagy vonzerőt a villámtöltő-rendszer kiépülése a nagy forgalmú utak mellett, mert így rengeteg időt tudnak majd megspórolni.

Az autósok átlagosan több, mint 90 százalékban otthon vagy a munkahelyen töltenek, a jelenlegi üzemanyag és villamos energia árak mellett 100 kilométer megtétele egy elektromos autóval ötször olcsóbb, mint egy hagyományos járművel, azaz a legtöbb esetben jelentős üzemanyag költség megtakarítás jelentkezik.

Így lehetünk a legjobbak a térségben

A Magyar Elektromobilitás Szövetség vezetője szerint a töltőállomások piacának létrejötte azért is fontos, mert egyrészt így jöhet létre magas színvonalú és folyamatosan fejlődő szolgáltatás ezen a téren, másrészt így sokkal könnyebben tudnánk csatlakozni a nemzetközi rendszerekhez. Értelemszerűen egy magyar autós nem csak Ausztriáig, vagy Szlovéniáig megy az autójával, hanem azokban az országhatároon túl is használni szeretné a járművét. Mindezek miatt nincs értelme fenntartani a jelenlegi állapotot, mert ez sem az államnak, sem a fogyasztóknak nem jó – mondta a szakember. Persze a piaci fejlődés hozza magával az infrastruktúra kialakulását is, de egy aktív piaci és egy ezt támogató állami szerepvállalás csak javítja Magyarország lehetőségeit abban, hogy az elektromobilitás terén úttörő legyen Közép-Európában.

Az utóbbi időszakban számos társaság telepített elektromos töltőállomásokat Magyarországon, illetve jelentett be további, erre vonatkozó terveket. A Főtaxi, az E.On, a Szekszárdi Vagyonkezelő, az ELMŰ, az EU-Solar, az NKM Mobilitás, az e-Mobi, az MVM Partner és az Emobility Solitions mellett legutóbb a Mol közölt újabb részleteket ezirányú terveiről. Ezek szerint hamarosan újabb 11 villámtöltő állhat szolgálatba annak az EU-s projektnek köszönhetően, amelyet a Mol és több, vele egy konzorciumba tömörülő cég nyert el tavaly. A terv szerint a program keretében Magyarországra 54 villámtöltő és 5 ultranagy teljesítményű töltő kerül.