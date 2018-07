Megállíthatatlan zuhanásban a Jobbik, ez már a csőd

Baj bajt követ a Jobbiknál, hiszen ha nem lenne elég a több mint 660 milliós, Állami Számvevőszék által kiszabott büntetés: újabb és újabb pénzügyi és elszámolási nehézségekkel is szembe kell néznie a pártnak, amit persze csak saját maguknak köszönhetnek. Hiszen a mostani elnökség is végigasszisztálta, hogy Vona és Simicska korrupt paktumot hoztak létre, mindent egy lapra téve, és most ennek fizeti busásan az árát az egykor jobboldali párt. A napokban kiderült, hogy még a Simicska érdekeltségébe tartozó plakátcégeknek is tartoznak közel 100 millióval, a Magyar Postának pedig 60 millióval. És az Állami Számvevőszék csak most vizsgálja a szintén problémás tartalmú kampánybeszámolójukat. Ennek eredménye tavaszra várható. Mi lesz ennek a vége?

Mint emlékezetes, a Jobbik azért kapta a 660 milliós büntetést a Számvevőszéktől, mivel tiltott pártfinanszírozást állapítottak meg nála.

Ennek hátterében pedig azok a Jobbik számára akkor még „rendkívül előnyös" szerződések álltak, amelyeket a párt a Simicska Lajoshoz köthető plakátcégekkel kötött a plakáthelyekért. Így jóval áron alul, szinte ingyen plakátolhatták tele az országot, teljesen törvénytelenül.

Sneider Tamás, Vona egykori embere, az új elnök nemrégen elszólta magát, és elismerte, amit mindenki tudott: áron alul kapták a plakáthelyeket.

Azonban a plakátokhoz kapcsolódó gyanús ügyletek sorozata itt még nem ért véget, hiszen Vona és Simicska második körben úgy próbálta meg kijátszani a jogszabályokat, hogy a Simicskához köthető plakátcégek átruházták 1019 plakáthely tulajdonjogát a Jobbikra.

Ráadásul mindkét ügyletet úgy intézték a folyton korrupcióval vagdalkozó jobbikosok Simicskával, hogy a szerződés megkötése előtt szinte semmit nem kellett a pártnak fizetni, és az ár nagyobbik részét csak a kampány utánra hagyták.

100 millióval tartoznak Simicska plakátcégeinek

Azaz mostanában kell kifizetniük a plakátcégeknek a tartozás nagyobbik részét a Magyar Idők szerint.

Így lehet az, hogy a Jobbik a fenti korrupt plakátügylet miatti ÁSZ-büntetésen kívül, a Simicskához – azaz most már Nyerges Zsolthoz – köthető cégeknek is tartozik 100 millió forinttal. Hiszen még az áron alul biztosított plakáthelyekért sem tudtak fizetni.

Korábban arról is írtunk: a Jobbik a büntetés miatt kénytelen az általa cifrábbnál cifrább jelzőkkel illetett Állami Számvevőszéknél és Magyar Államkincstárnál részletfizetésért kuncsorogni, mivel Sneider Tamás azt állította, hogy egyetlen bank sem ad nekik hitelt. Utóbbiról azonban kiderült, hogy szintén hazugság volt, mivel az épp Sneider által aláírt kampánybeszámolójukból az látszik, hogy mégis kaptak valahonnan 84 millió forintot. Ennyit az új pártelnök szavahihetőségéről.

Már nem Simicskának, hanem Nyergesnek tartoznak

No de az érezhetően szorult helyzetüket tovább nehezítheti, hogy a Jobbikot minden eszközével és pénzével támogató oligarcha, Simicska Lajos minden céges érdekeltségét átadta Nyerges Zsoltnak, amelyet néhány napja jóváhagyott a Gazdasági Versenyhivatal is. Ő maga pedig elment nyaralni Szardíniára.

Így akár az is előfordulhat, hogy Simicska utódja nem lesz olyan nagyvonalú a Sneider által vezetett, nyakig adósságban vergődő párttal szemben a fizetés tekintetében, mint amilyen Simicska Lajos volt. És behajtja a Jobbik 100 milliós tartozását.

Átvert szimpatizánsok, eltapsolt 100 milliós adomány

No de a magukat talpig becsületesnek beállítani szándékozó párt tagjainak nemcsak a fenti ügylet szárad a lelkén, hiszen az adományozó szimpatizánsaikat is csúnyán átverték, amivel aztán szintén nem tudtak elszámolni.

Emlékezetes, hogy a Jobbik még a Simicska és Vona által összehozott hatalmas korrupciós ügy hozadékaként kiszabott büntetés miatt hirdetett a kampány során egy adománygyűjtést, amelynek végeredményeképpen – elvileg – közel 100 millió forintot gyűjtöttek össze a párt szimpatizánsai.

Nos, bár ezt az ÁSZ-büntetés kifizetésére gyűjtötték Vonáék, utóbb kiderült, hogy természetesen eszük ágában sem volt a büntetésre költeni az adományt. Ezt Gyöngyösi Márton, a párt frakcióvezetője mondta el, pontosabban szólta el magát, és azt állította, hogy a kampányra költötték az adományt. Elvileg.

Problémás kampánybeszámoló

Csakhogy a fenti adomány nem látszik – pontosabban nem annyinak látszik – a párt által a közelmúltban leadott kampánybeszámolóból. Ugyanis

a párt vezetőinek állítása szerint a kampányra fordított százmillió forintos adománynak nincs nyoma a Sneider Tamás elnök által aláírt kampánybeszámolóban. A június elején közzétett elszámolás szerint a választási célra kapott adományok összege mindössze húszmillió forint volt a Jobbiknál

– írta a Magyar Idők.

Ez két dologra utalhat. Az egyik lehetőség az, hogy a Jobbik közzétett kampánybeszámolója nem stimmel, mintegy nyolcvanmillió forint kampánykiadás nem szerepel benne. Ez tiltott kampányfinanszírozás is lehet.

A másik, hogy újabb fordulat történt a lassan végtelennek tűnő jobbikos hazugságspirálban, és a párt mégsem kampányra költötte a szimpatizánsaitól eredetileg az ÁSZ-bírság kifizetésére kért pénz jelentős részét.

Csak kérdés, hogy akkor mire?

De más gond is van a párt kampánybeszámolójával, hiszen annak ellenére szerepel benne egy 84 millió forintos hitel, hogy Sneider Tamás pártelnök - ahogy írtuk - azt mondta, a Jobbik 2017 tavasza óta képtelen banki hitelhez jutni, ugyanis még a párt számlavezető bankja is visszautasította a hiteligényléseket.

Ennek ellenére a párt június 8-án közzétett, és egyébként Sneider által aláírt kampánybeszámolójában szerepel egy 84 millió forintos tétel az egyéb források között, Hitel címszó alatt.

A Magyar Idők szerint erre több magyarázat is lehetséges. Elképzelhető, hogy Sneider Tamás állításával szemben a Jobbik mégis kapott hitelt a választási kampányban. Ezt a verziót erősítheti, hogy a korábbi pártelnök, Vona Gábor is beszélt banki hitelről. Egy másik lehetséges magyarázat szerint a Jobbik nem pénzintézettől kapott hitelt.

Ebben az esetben viszont újfent felmerülhet a tiltott kampányfinanszírozás gyanúja.

A pártok ugyanis nem kaphatnak bárkitől pénzügyi támogatást. A harmadik verzió szerint ebben a tekintetben is valótlan a párt kampánybeszámolója, ami szintén súlyos szabálytalanságokra utalhat - tették hozzá.

Büntetésre megy az állami támogatás

Tehát a Jobbik most kamatostul megfizeti a Simicskával kötött, akkor még rendkívül kedvezőnek minősülő – mondjuk ki: korrupt – ügylet árát, hiszen ahogy arról korábbi cikkünkben írtunk, a Jobbik jövő tavasszal kaphatja meg újra a teljes állami támogatást.

Hiszen a fenti korrupt plakátügyek okán kiszabott ÁSZ-bírság miatt az idén nem kapják meg a 476 milliós állami támogatásukat, mert abból vonják az ÁSZ-nak fizetendő bírságot. Így csak a jövő évi EP választások előtt kaphatják meg a támogatás összegét, ha megkapják.

Ráadásul jövő tavasszal lesz vége az Állami Számvevőszék azon vizsgálatának, amely a választási kampánybeszámolókat ellenőrzi, amely szintén nem stimmel, ahogy azt fentebb leírtuk.

NAV-vizsgálat és adóhiány

No de mindez még nem minden, hiszen korábban megírtuk, hogy a NAV is vizsgálódhat a párt háza táján adóhiány miatt. A Figyelő arról írt, hogy a NAV tavaly mindkét, Simicskához köthető plakátcégnél dokumentumokat foglalt le, és ismeretlen tettes ellen költségvetési csalás ügyében vizsgálatot is indított a MAHIR-nál.

A hatóság szerint Vona pártjának a támogatásával 75 millió forintos adókülönbözete keletkezett a cégnek.

A Magyar Postának is tartoznak 61 millióval

És hogy még szebb legyen a történet, a párt a Magyar Postának is tartozik. A Posta közleménye szerint a Jobbik idén február és április eleje között a Magyar Postát bízta meg választási reklámkiadványainak országos kézbesítésével, de május végéig egyáltalán nem fizettek az elvégzett munkáért. Végül június elején a teljes tartozás egy részét átutalták, de továbbra is több mint 61 millió forinttal, plusz a késedelmi kamat összegével adós a társaságnak a párt.

A fenti, lassan átláthatatlan korrupciós spirál miatt már a Jobbik csődeljárásáról és megszűnéséről is beszélnek a párt berkein belül, nyilvánosan természetesen tagadják ezeket a híreket. Ami biztosnak látszik, hogy a szűk egy év múlva esedékes európai parlamenti választáson nem tudnak érdemi kampányt folytatni, mert nem lesz miből.

Ide vezetett, hogy Vona Gábor és emberei végigasszisztálták a Simicskával összehozott rázós, gátlástalan ügyleteket, amelynek a következményeit most kell viselniük.