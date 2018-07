Tovább tart a Jobbik korrupt vergődése: még Simicskát se fizették ki

Újabb pénzügyi nehézségekkel kell szembenéznie a Jobbiknak, írja a Magyar Idők. Mostanában kell kifizetniük ugyanis a korábban Simicska Lajos, most már Nyerges Zsolt érdekeltségébe tartozó plakátcégeknek azt a fennmaradó összeget, amelynek fizetését a kampány utánra halasztották a felek. Ez a további 100 milliós tartozás csak tetézi a bajt a pártnál, hiszen az Állami Számvevőszék által kiszabott 660 milliós bírság miatt így is elesnek az állami támogatástól 2019 tavaszáig. És még csak most vizsgálja az ÁSZ a kampánybeszámolójukat, amely szintén sántít, hiszen nem tudni, hova tűntek a szimpatizánsok adományai, illetve 80 millió forint ismeretlen eredetű hitel miatt is magyarázkodniuk kell. Mindeközben a fenti pénzügyi katyvaszt összehozó Simicska Lajos és Vona Gábor mossák kezeiket. Előbbi épp tegnap utazott Szardíniára egy luxusnyaralóba, ahol komornyik és személyzet várta, Vona pedig Olaszországból hazatérve most épp a fűkaszálással próbálkozik. A pártjuk pedig csődközelben. Ennyit a bajtársiasságról.