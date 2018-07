A kormánypártok támogatottsága a teljes népességen belül 42, a biztos szavazók között pedig 55 százalék. Ez azt jelenti, hogy a kormánypártok több mint hárommillió szimpatizánssal rendelkeznek, ami példa nélküli a magyar politikatörténetben - mondta Tóth Erik, a Nézőpont Intézet elemzője. Az ellenzék teljesen szétesett.

Továbbra is rekordmagas a kormánypártok támogatottsága, amelyek az áprilisi országgyűlési választások óta egyedüliként tudták érdemben növelni a bázisukat - mondta a Nézőpont Intézet elemzője. Tóth Erik az intézet legfrissebb kutatását ismertetve közölte, a kormánypártok támogatottsága a teljes népességen belül 42, a biztos szavazók között pedig 55 százalék. Ez azt jelenti, hogy

a kormánypártok több mint hárommillió szimpatizánssal rendelkeznek, ami példa nélküli a magyar politikatörténetben

- mondta az elemző.

Az MSZP-Párbeszéd szövetség az előző hónaphoz hasonlóan továbbra is 9 százalékon áll a biztos szavazók között, így be sem jutna a parlamentbe, ha most lennének a választások - közölte Tóth Erik. (A kétpárti szövetségek bejutási küszöbe 10 százalék.) Megjegyezte, az MSZP a "politikai tartalmak hiánya miatt" várhatóan nem is tudja majd növelni támogatottságát, és ugyanez igaz a legtöbb ellenzéki pártra is.

A Jobbikkal kapcsolatban azt mondta, egy korábbi kutatásukban a párttal szimpatizálók egyharmada úgy nyilatkozott, hogy szavazna egy "Toroczkai-féle pártra", egyharmada pedig nem tudta eldönteni. Ez alapján elképzelhető, hogy

a Jobbik és a Mi Hazánk Mozgalom társadalmi támogatottsága két egyenlő tömbre szakadhat

- magyarázta Tóth Erik.

Hozzátette, hogy a Mi Hazánk Mozgalom jelenleg ugyan csak 1 százalékos támogatottságot tudhat magáénak, ám az is látható, hogy van benne növekedési potenciál.