Így áll most a Puskás-stadion építése

2019 november 25. - ez a Puskás Ferenc Stadion átadásának tervezett időpontja. Az új aréna nagyjából 67 ezer fő befogadására lesz majd képes.

Aki mostanság elhalad a Puskás-stadion helyszíne mellett, némi betekintést nyerhet a jelenleg is zajló építkezésbe. Hatalmas daruk, és betonszerkezetek látszódnak még kívülről is, ugyanis a stadiont 2019 év végén át kell adni. Az aréna a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokságon három csoportmeccsnek és egy nyolcaddöntőnek is otthont ad majd, de a tervek között szerepel, hogy az Európa-liga-fináléját is a stadionban rendezzék meg. A sportesemények mellett pedig szuperkoncertek is helyet kapnak a nemzeti arénában.

Az új stadion a kivitelezők tervei szerint egy modern, nemzeti aréna lesz, miközben a 65 évvel ezelőtt épült Népstadion értékeit is megtartja. A toronyépület megmarad, és múzeumként működik tovább a futballmérkőzésen 67, koncerten 78 ezer férőhelyes arénában, melynek minden ülőhelye fedett lesz.

Április végén már a tetőszerkezet acélelemeinek beemelésénél tartott az új Puskás-stadion kivitelezése, és jelenleg is az ütemterveknek megfelelően halad az építkezés. Tavasszal a szerkezet, a lépcsőházak építése zajlott.

A kivitelezés következő kötbérterhes részhatárideje év végén lesz, addigra a vasbeton szerkezetépítésnek kell elkészülnie, kivéve a stadionon kívül épülő vasbeton szerkezeteket. Az építkezésen egy időben több mint 1000 ember dolgozik, ezzel is munkahelyeket teremtve a magyar vállalkozóknak.

Mindeközben megkezdte a Főtáv a budapesti belváros bekapcsolását a távfűtésbe. A kéménymentes belváros elnevezésű programjában a Főtáv bővíti meglévő vezetékhálózatát, 2022-re összekötik a külvárosi területeken található szigetszerű hőkörzeteket, az így létrejövő gyűrűből pedig elérhető lesz az V., VI., VII. és VIII. kerület egy része. A számítások szerint 10 ezer gázfűtéses lakás távhőre állítása évente mintegy 6400 tonna szén-dioxid, valamint 11 tonna egyéb káros anyag kibocsátását akadályozná meg. Az ehhez szükséges 51 kilométernyi vezetékpár 2021-ig megépül.

A tervek között szerepel újabb középületek ellátása is, csatlakozhat a rendszerhez a többi között a Puskás Ferenc Stadion és a környékén található ingatlanok.

Érdekességek a Puskás-stadion építéséről