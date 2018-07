Jelentős torlódás alakult ki a mogyoródi Hungaroring környékén csütörtök délután.

A rendőrség honlapján azt írta, hogy a boxutca-látogatással kezdetét vette a Forma-1 Magyar Nagydíj rendezvénye, máris ezrek érkeztek Mogyoródra.

A forgalom a pálya környéki utakon sűrű, a rendőrök forgalomirányítással segítik a közlekedést. Balesetről nem érkezett bejelentés.

Külön felhívták a figyelmet, hogy aki az M3-as autópályáról Mogyoródra - nem a versenypályához - tart, az lehetőség szerint az autópálya szadai kihajtóját használja a hosszabb várakozás elkerülése érdekében.A főkapitányság kéri, hogy akik a következő napokon a verseny helyszínére indulnak, tájékozódjanak az aktuális közlekedési helyzetről és a forgalomkorlátozásokról a police.hu oldalon. A pálya környékén lévő parkolók felé vezető utakon vegyék figyelembe a rendőrök jelzéseit és a kihelyezett táblák útmutatásait - hangsúlyozta a rendőrség.

A hétvégén lesz a 33. Forma-1 Magyar Nagydíj a Hungaroringen. Csütörtök délelőtt András Tamás, a PMRFK szóvivője mogyoródi sajtótájékoztatóján elmondta, hogyidén is helyszíni rendőrtáborból biztosítják a nagydíjat. A korábbi években megszokott létszámmal gondoskodnak a rendezvény biztonságáról, a Készenléti Rendőrség, a Bács-Kiskun megyei főkapitányság és a BRFK, valamint osztrák, szlovák, román és lengyel rendőrök segítségével. A rendezvényen motoros és lovas rendőrök is jelen lesznek, és a forgalmat helikopterről is figyelik majd.