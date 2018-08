Így veheti át praktikusabban a postai küldeményeit

„Elutazom egy hónapra külföldre." „Elköltöztem az eddigi címemről." „Félek, hogy a nyaralásom alatt megtelik a postaládám az érkező levelekkel. " Ez csak három példa azokból az élethelyzetekből, amikor az ember nem a hagyományos módon szeretné megkapni a postai küldeményeit. De ma már nem is kell, hiszen több kényelmi kézbesítési lehetőség közül is választhatunk, amiről sokan nem is tudnak.

A legegyszerűbb, egyben leggyakoribb élethelyzet, amikor nem változott meg a lakhelyünk, azonban nem vagyunk otthon, amikor a postás hozza a számunkra fontos küldeményt, így be kell érte menni a kijelölt postára.

Emiatt sokan bosszankodnak, tartva attól, hogy ez időveszteséget okoz. Ha biztosan tudjuk, hogy egy másik napon viszont otthon leszünk, vagy valaki más, például családtag, aki átveheti helyettünk a küldeményt, akkor - díj ellenében - kérhetjük az ismételt házhoz kézbesítést.

Ez a többletszolgáltatás nem csak levél, hanem csomag vagy pénzutalvány esetén is kérhető.

Elegendő felhívni az értesítésben szereplő postahivatalt, vagy az ÉnPostám kártyával rendelkező ügyfelek az interneten (az ÉnPostám felületen) is megrendelhetik a szolgáltatást. A lehetőséggel nem csupán magánszemélyek, hanem cégek is élhetnek, ha számukra is kényelmesebb a küldeményt egy másik időpontban átvenni, kétnapos teljesítésű belföldi postautalvány esetén pedig egy másik magyarországi címre is kiviszi a posta a pénzt.

A nyaralási időszakról jut talán leginkább az eszünkbe az a nagyon régóta létező másik szolgáltatás, amikor a posta a bejelentett ideiglenes lakcímre továbbítja a küldeményeinket. Ezt utánküldésnek hívják, és nem csak egy költözést követően lehet hasznos, hanem nyaralás, hosszabb külföldi utazás vagy ideiglenes lakcímen tartózkodás esetén is. Levelet, csomagot, pénzutalványt, vagy előfizetett hírlapot is a címzett után küld a posta külön díjazás ellenében, ha ezt az ügyfele kéri.

Ezt - legalább egy hónapra - bármelyik postán kérhetjük, vagy az ÉnPostám kártya igénylésétkövetően interneten is megrendelhetjük. A megrendeléstől számított második munkanaptól már az új címen landolnak a küldeményeink, beleértve a külföldi címet is. Sőt, kérésünkre a hozzátartozóink küldeményeit is utánküldi a posta, méghozzá külön díj nélkül. Az utánküldést a vállalkozások is választhatják új székhely vagy új telephely esetén.

Adódhat azonban olyan helyzet is, hogy nem változik a lakhelyünk, mégsem szeretnénk a hagyományos módon átvenni a küldeményt, nehogy lebukjunk egy későbbre megvásárolt ajándékkal vagy egy jó hírrel, netán egyszerűen csak azért, mert elromlott a postaládánk zárja vagy elvesztettük a kulcsot, és szükségünk lenne néhány napra, míg visszatérhet az élet a régi kerékvágásba. De jól jöhet akkor is, ha elutazunk, és nem szeretnénk a teletömött postaládát árulkodó jelnek magunk mögött hagyni.

Ekkor a küldeményőrzés a legegyszerűbb megoldás, hiszen mindaddig, amíg ezt kérjük, a postás nem hozza ki a leveleinket, utalványainkat, csomagjainkat.

Ez néhány naptól legfeljebb 30 napig kérhető, és ezen időszak alatt a küldeményekért be kell menni a postára. A leveleinkért, csomagjainkért, utalványainkért azonban bármikor bemehetünk, ez nem szakítja meg a szolgáltatást, és persze bármikor le is mondhatjuk a küldeményőrzést.

De lehetőség van arra is, hogy egy kért időpontban egyszerre kihozzák az összes küldeményt. Így például a nyaralást követően a visszaérkezésünk napján vagy akár másnap megkaphatunk minden időközben érkezett levelet. Ma már ez a szolgáltatás is megrendelhető kényelmesen, online ÉnPostám kártyával, de kérhetjük a szolgáltatást személyesen bármelyik postán is, amit a posta legkésőbb a második munkanaptól vállal el. A szolgáltatás átalánydíjas és a közös háztartásban élőkre (legfeljebb 5 főig) is külön díj nélkül terjeszthető ki.

A cikk megjelenését a Magyar Posta Zrt. támogatta.