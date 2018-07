Vonat gázolta el a S.U.N. Fesztiválról eltűnt férfit

Először barátai kezdték keresni Sándort, majd tegnap a rendőrség is kitette az oldalára, hogy eltűnt. Kiderült, mi történt vele.

A 32 éves férfi július 22-én tűnt el a S.U.N. Fesztiválról. Barátai azt mondták, zuhanyozni indult, de nem tért vissza hozzájuk. Azonnal keresni kezdték. Még a közösségi oldalon is posztolták, hogy eltűnt.

Több kommentelő is azt írta, hogy az egy közeli nádasnál látta, aztán kiderült, hogy a rendőrök is igazoltatták, sőt, a pályaudvara is elvitték. Az Origo információi alapján a rendőrök semmi különösen nem találtak a a férfi viselkedésében.

Csütörtökön délelőtt Sándor egyik közeli ismerőse telefonon közölte az Origóval, hogy a 32 éves férfi a jobbágyi pályaudvarról tartott hazafelé, amikor tragédia történt. Tegnap délután Zagyvaszántónál

elgázolta a Salgótarján felé haladó vonat.

Mára a férfi testvérének Facebook-oldala feketébe borult.

A fesztiválozóknak számára pedig felfoghatatlan az egész. Arról írnak a kommentjeikben, hogy egyszerűen nem hiszik el, hogy ilyen történt. A baleset körülményeiről és a halálesetről kérdeztük a nógrád megyei rendőröket. Ezt válaszolták: