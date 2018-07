Színdarabot ír Csukás István

Színdarabot ír – már a dalszövegek megvannak, mesélte jókedvvel Csukás István, amikor valamelyik délután felhívtam telefonon. Pedig pihenni akart egész nyáron, ezt többször is elmondta, amikor július elején beszélgettünk, és egy rövid videót forgattunk vele Balatonszárszón. De egy színház felkérte a színdarab megírására, ezt meg kell csinálni – mondja, aztán azt is hozzáteszi persze, hogy nagy örömmel írja a színdarabot. „Tudja, mi a legnagyobb múzsa? Hát, a határidő” – nevet, de mivel nagyon jól halad a darab írásával, így folytatja: „A színház is homlokon csókol majd engem, mert tényleg gyorsan haladok vele, szeptemberre készen lesz az első felvonás.”