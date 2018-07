Novák Katalin Tusványoson: Elismerik a magyar eredményeket

A gyerekvállalás személyes döntésekről szól, de egyre többen ismerik fel, hogy a döntésükkel egy tágabb közösség jövőjét is befolyásolják - mondta Novák Katalin az Origónak. A tusványosi táborban sokan elismerően nyilatkoztak az év elején indult úgynevezett Köldökzsinór-programról, amelyben a határon túl élő magyar édesanyák is igénybe vehetik az anyasági támogatást és a babakötvényt - tette hozzá az Emmi családpolitikai államtitkára.

A panelbeszélgetéseken a demográfiai kérdések központi szerepet töltöttek be a tusványosi szabadegyetemen, és a korábbi évekhez képest is tovább növekedett a fiatalok érdeklődése a családpolitika iránt - minderről Novák Katalin, az Emberi Erőforrás Minisztériumának családpolitikai államtitkára beszélt az Origónak.

Komoly eredmények

Szólt arról is, hogy a tábor résztvevői világosan látják, hogy a demográfia ügye az egyes számú nemzeti sorskérdés, mind határon innen, mind határon túl. A magyarság hosszú távú megmaradásának a záloga, hogy minél több gyermek szülessen - tette hozzá. Novák Katalin kifejtette, hogy a tábor résztvevői és előadói is elismerik, hogy a magyar családpolitika nagyon komoly eredményeket ért el az elmúlt években, de további teendőkre van szükség ahhoz, hogy sikerüljön megfordítani a kedvezőtlen trendeket.

Az államtitkár szólt arról is, hogy a gyermekvállalás személyes döntésekről szól, de egyre többen ismerik fel, hogy a döntésükkel egy tágabb közösség jövőjét is befolyásolják. A táborban sokan elismerően nyilatkoztak az év elején indult úgynevezett Köldökzsinór-programról, amelyben a határon túl élő magyar édesanyák is igénybe vehetik az anyasági támogatást és a babakötvényt. Az idei első félévben beérkezett 5 ezer igénylésből több, mint 2500 Erdélyből érkezett. Szükség van az anyagi ösztönzésre, de ez önmagában kevés, ha nem párosul családközpontú közgondolkodással.

Minél hamarabb kéne gyermeket vállalni

Novák Katalin elmondta, hogy többen azt szorgalmazták a hallgatóság köréből, hogy a fiatalokat arra kellene ösztönözni, hogy hamarabb vállaljanak gyereket. Ehhez kapcsolódott, hogy a jövőben a gyermekfelügyelet, a bölcsődei és óvodai férőhelyek további bővítésére lenne szükség. Erre szolgáló források a költségvetésben már most is szerepelnek. A tervek között szerepel az úgynevezett kismama-szövetkezetek létrehozása, amely abban segítene, hogy a fiatal anyukák a kisgyermekek mellett tudnának rugalmas időkeretben dolgozni azt megelőzően, hogy visszatérnek a munkaerőpiacra. A jogszabályi feltételek kidolgozása a következő időszak feladata - mondta Novák Katalin.

Szólt arról is, hogy nagy sikert arattak a határon túli közösségben a Családok évéhez kapcsolódó pályázatok, melyeket a Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság koordinál. Eddig cégek, vállalkozások tudtak jelentkezni, ősszel egyházak és civil szervezetek is pályázhatnak családbarát programok megvalósítására.