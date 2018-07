Újra agresszív migránsok tomboltak Calais-ban

Újra elszabadult a pokol a francia kikötővárosban, Calais-ban. Bár a migránsbarát francia kormány, valamint a hozzá lojális balliberális sajtó azt állította, hogy a korábbi tábort (a Dzsungelt) rendbe tette és felszámolta, valójában továbbra is szenvednek a városban lakók a bevándorlók lázongásaitól és agresszív támadásaitól. Erre több példa is volt a közelmúltban. Legutóbb, múlt szerdán egy 20 fős migránsbanda tört be házakba és inzultálta az ott élőket, valamint betörte az úton közlekedő járművek ablakát. Két ember megsérült, két migránst pedig őrizetbe vettek a féktelen tombolás miatt.