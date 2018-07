Gyújtogatott egy pakisztáni migráns a nemzeti gyász alatt Görögországban

Egy pakisztáni migránst tartóztattak le Görögországban, aki Perama közelében egy katonai tábor mellett próbált meg gyújtogatni. Nem ez volt az első eset, hiszen több hasonló bűncselekményt is rögzítettek a leszboszi Moria migránstáborban is.

Perama egy olyan térsége Görögországnak, ahol nagy számban fordulnak elő migránsok. A gyújtogatót letartóztatták és vád alá helyezték.

Egy helyi honlap szerint a letartóztatott migráns minden ellene felhozott vádat tagadott, és azt állította, hogy ő csak ezen a „területen dolgozott".

A gyújtogatás különösen veszélyes ezen a környéken, hiszen a görög nyári hőség és az erősen fújó szél hatalmas pusztítást végezhet. A Perama melletti tűz azért is hordoz nagy veszélyt, mivel az ott levő katonai bázison rengeteg értékes és veszélyes katonai felszerelés is van.Nem ez volt az első alkalom, hogy a migránsok gyújtogattak Görögországban, hiszen számos ilyen eset fordult elő a leszboszi Moria migránstáborban is.

Ezen nincs is mit csodálkozni, hiszen számos radikális és terrorista iszlamista is érkezetett az Európába áramló migránsáradattal.

Arról is lehet hallani, hogy az ISIS vezérei felszólították terroristáikat, hogy használják a gyújtogatást fegyverként az "ellenséges országok" ellen.

A fenti pakisztáni migráns letartóztatása csak néhány órával az után történt, hogy a görög nemzeti tragédia, a 80 ember halálát okozó tűzvész véget ért.