A nőverő Juhász Péter bukott emberei az LMP-be tartanak

Szabó Szabolcs, az egykori Együtt színeiben parlamenti mandátumot szerzett csepeli politikus után, Baranyi Krisztina, a párt ferencvárosi önkormányzati képviselője is az álzöldekhez tarthat. Hogy így lesz-e, még nem lehet tudni, mindenesetre Szél Bernadett elég erős utalást tett rá közösségi oldalán. Baranyit Soros György emberének tartják, újabb konfliktus van kibontakozóban a szétesés útjára lépett pártban.

„A jövővel kapcsolatban fontos és felelős döntéseket kell meghoznom” – írta az Azonnali.hu-nak megküldött közleményében Szél Bernadett, miután a párt etikai bizottsága – egy rég nem látott politikai tisztogatás keretében – három évre eltiltotta valamennyi párttisztség viselésétől. Gondolkodási idő ide, gondolkodási idő oda, a politikus mai Facebook-bejegyzéséből kiderült, nem kíván passzív szerepet betölteni ezekben a hetekben sem, és erős üzenetet címzett. Kinek is?

Baranyi Krisztina személyében újabb politikus érkezhet az LMP-be a megszűnt Együttből

Ha egy párt politikusa egy másik párt politikusának mondandóját reklámozza, rendezvényét hirdeti, vagy közösségi oldalán egy bejegyzését osztja meg, annak mindig van egy különös bája. Az LMP társelnöke most így tett, sokat sejtetően az azóta megszűnt Együtt ferencvárosi önkormányzati képviselőjének posztját osztotta meg.A nőverő Juhász Péter egykori pártjának politikusa egy gyűjtés szervezésébe kezdett Misetics Bálinttal, LMP-közeli aktivistával, ezt találta fontosnak megosztani a párt társelnöke.

Mivel az Együtt júniusban megszűnt, így a szervezet politikusai az európai parlamenti, valamint az önkormányzati választás közeledtével előbb-utóbb szembesülni fognak a kérdéssel: merre tovább? Jelen állás szerint a súlyos belső feszültségekkel terhelt LMP „profitál” leginkább a párt nélkül maradó politikusokból. Korábban is volt együttes csatlakozó: Szabó Szabolcs, a párt csepeli arca, miután megnyerte körzetét, az LMP-frakcióba ült be, ami Schiffer András távozásához vezetett.

Az utolsó csepp a pohárban: Szabó Szabolcs, a neoliberális Együtt képviselőjének csatlakozása az egykoron általam vezetett parlamenti frakcióhoz – írta az LMP alapító atyja, aki korábban többször is élesen bírálta pártját. Azóta újabb kanyart vettek a zöldek, és az etikai bizottság politikai alapú leszámolása mögött komoly hatalmi átrendeződések zajlanak. Kérdés, hogy a jelenleg nyeregben lévő szárny mit szól Szél legújabb húzásához.

Soros emberei a Lehet Más a Politikában

Ugyanis az LMP-be visszatérő Vágó Gábor aktivistához hasonlóan Baranyi Krisztinát is Soros György embereként tartják számon a közéletben. Ahogy megírtuk, Vágó az amerikai milliárdos által megtámogatott Átlátszó munkatársa volt, és újságírói szerepköréből kilépve rendszeresen szervezett kormányellenes megmozdulásokat. Baranyi politikai beállítottságát jól mutatja, hogy a bevándorláspárti spekuláns tevékenységének bemutatását célzó plakátkampány ellen tiltakozva egy ferencvárosi gimnáziumban Soros-plakátokat ragasztott ki.