Videó van a férfiról, aki felgyújtotta Hajdú Péter éttermét

Több millió forint kár érte Hajdú Pétert, miután szombatra virradóra valaki megpróbálta felgyújtani az éttermét – írja a Blikk.

A Blikk információja szerint az étterem be volt kamerázva, ezért a hatóságok pontosan nyomon tudják követni, hogy mi is történt a gyújtogatáskor, így az elkövetőt is hamar elkaphatják.

A lap kereste a Like Bisztró tulajdonosát, Hajdút, ám ő a rendőrség kérésére a nyomozás ideje alatt nem nyilatkozik senkinek. Megkérdezték a Pest megyei Rendőr-főkapitányságot is: szóvivőjétől megtudták, hogy az Érdi Rendőrkapitányság rongálás gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen indított nyomozást, amely még mindig tart.

Információik szerint nemcsak az utcán elhelyezett kamerák felvételeit kérték be a rendőrök, hanem az étteremnél készült videókat is megvizsgálják.

„Úgy tudom, hogy kristálytisztán látszik a videón az elkövető. Először csak egy autó tűnik fel a felvételen, abból szállt ki egy férfi, aki odament az étteremhez, majd tüzet gyújtott. Amikor úgy látta, hogy elég nagyok a lángok, visszasietett az autóhoz, beült és gyorsan elhajtott. Azt nem tudni, volt-e más is az autóban” – mondta a Blikknek egy névtelenséget kérő informátor. Szerinte a szerencsének is köszönhető, hogy nem lett tragédia.

A sors keze, hogy szombat hajnalban hatalmas eső volt Törökbálinton, ami gyorsan megfékezte a tüzet, ennek köszönhető, hogy nem lett nagyobb baj. Bár úgy tudom, így is nagyságrendileg 2 millió forint körüli a tulajdonost érő kár – folytatta az informátor.

A helyiek azt beszélik, az elmúlt hetekben több gyanús dolog is történt a környéken, s az eddigi csendes, békés kis utcákon ismét félni kezdtek az emberek.