Tombol a korrupció a Jobbikban: nem is tagadnak a lefizetési botrányban

Magyarázkodás közben elszólta magát a Jobbik csongrádi elnöke a pártoldalon közölt interjúban. A múlt héten több lap (köztük az Origo) is nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt, amely bizonyítja, hogy Tóth Péter megyei elnök valakinek azt mondja: pénzt adna, ha küldötteket állít a kongresszusra, akik Sneider Tamásra szavaznak Toroczkai Lászlóval szemben. Most azt állítja, ő az útiköltségre gondolt, de ez is felvethet akár büntetőjogi kérdéseket is. Tovább gyűrűzik a Jobbik legújabb korrupciós botránya.