Hatalmas tömeg volt Tusványoson: véget ért a 29. diáktábor

Számottevő incidens nélkül ért véget a 29. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, a mintegy 75 ezer érdeklődőt vonzó fesztiválon pedig a tavalyhoz képest jóval kevesebben szorultak egészségügyi ellátásra.

A Bagossy Brothers Company koncertjével zárult szombat este a 29. Tusványos: az ötnapos fesztivál ideje alatt neves előadók 30 sátorban mintegy 300 előadást tartottak, a hatalmas tömegeket vonzó koncertek és a számos kísérőrendezvény pedig tovább színesítette a minden korosztályt vonzó kínálatot. Mi sem bizonyítja jobban a tusnádfürdői rendezvény népszerűségét, mint az évről évre növekedő résztvevőszám: míg tavaly hatvanezer tusványosozó fordult meg a táborban, idén ez a szám 75 ezerre növekedett – tudtuk meg Kristály Lehel sajtófőnöktől.

Tömegek a koncerteken

Bár minden nap rengetegen kilátogattak a rendezvényre, a legnagyobb tömeget Deák Bill Gyula és a Hobo Blues Band közös pénteki koncertje, illetve a szombati zárókoncert vonzotta. A rengeteg résztvevő ellenére azonban mégis mintegy harmadával csökkent múlt évhez képest a Tusványoson szolgálatot teljesítő mentőcsapatok és segítőik által ellátott személyek száma. Akárcsak tavaly, idén is a fesztivál teljes ideje alatt két mentőpont kapott helyet a táborban: a Hargita megyei tűzoltóság egy elsősegélynyújtó sátorral és egy négy személy szállítására képes bevetési járművel, míg a Hargita Megyei Mentőszolgálat, partnerségben a Vöröskereszttel szintén egy ellátósátorral, valamint állandó orvosi ügyelettel és több mentőautóval volt jelen.

Csökkent az ellátottak száma

Míg tavaly közel kétszáz beteget látott el a Hargita Megyei Mentőszolgálat és partnere, a Vöröskereszt, idén ez a szám 145-re csökkent. Dr. Domokos Iván, a megyei mentőszolgálat Tusványos alatt végig helyszínen lévő orvosigazgatója érdeklődésünkre elmondta, „lehet, hogy az emberek idén fegyelmezettebbé váltak", ami szerinte annak is betudható, hogy akit múlt évben elláttak, azokat arra kérték, hogy „ne lépjék túl a határt, vigyázzanak nemcsak magukra, hanem a mellettük lévőkre is". A mentőszolgálat felügyelete alatt dolgozó vöröskeresztes önkénteseknek rohamcsapata is volt, ők szállították az ellátósátorhoz a tábor különböző részeiről azokat, akik „lábon nem tudtak bemenni". Az állandó orvosi ügyelet biztosítását egyébként azért vezették be, mert tavaly – két évvel ez előtthöz képest – jelentős mértékben nőtt az ellátásra szorulók száma, így idén kedd estétől vasárnap reggelig megszakítás nélkül volt orvos is a helyszínen. A statisztikai adatokat ismertetve Domokos Iván elmondta, huszonkét típusú esetet láttak el, 143 alkalommal a helyszínen, két személyt pedig a csíkszeredai kórház sürgősségi osztályára szállítottak. A fontosabbakat ismertetve kiderült, kisebb sérülések miatt 26, hastáji fájdalommal 25, fejfájással 14, ficammal 13, magas vérnyomással 11, féleszméletlen ittas állapotban tíz, lázas állapotban hat, ájulás miatt öt, allergiás reakcióval négy, a túlzott alkoholfogyasztás miatti alacsony kalciumszinttel négy, alacsony vércukorszinttel – hipoglikémiával – három, orrvérzéssel pedig két személyt láttak el. A súlyosabb esetek között az orvosigazgató egy nehéz légzéses beteget, illetve egy bélelzáródás-gyanús gyereket említett, továbbá egy embert tahikardiával – nagyon gyors szívveréssel – szállítottak a táborból kórházba.

A mentőszolgálat közelében a rohammentősökből és a csíkszeredai kórház sürgősségi osztályának szakembereiből álló UPU-SMURD csapat sem unatkozott, ők 68 esetet láttak el, több mint harminccal kevesebbet múlt évhez képest. Különböző traumákból tizenegyet számoltak, öten alkoholmérgezés, ketten szívpanaszok miatt szorultak ellátásra, ötven személy pedig kisebb sérülésekkel kereste fel a sátrukat – összegzett Alina Maria Ciobotariu, a Hargita megyei tűzoltóság szóvivője.

A tábor területén emellett biztonsági szolgálat is működött a nap 24 órájában, ám közbelépésükre csak kevés esetben volt szükség. András Róbert, a Dakota Security őrző-védő szolgálat vezetője érdeklődésünkre elmondta, „semmi említésre méltó nem történt" az öt nap alatt, csupán kisebb összezördülésekre volt néhány példa.

Már a következőre készülnek

Bár Tusványos csak most ért véget, a szervezők máris a következő fesztivál megszervezésén dolgoznak. Kristály Lehel sajtófőnök elöljáróban elárulta: jövőre július 23-28. között zajlik a tusnádfürdői tábor, a 30. évforduló alkalmából pedig számos meglepetéssel készülnek majd, többek között felvonultatják a harminc év legkedveltebb fellépőit.

Iszlai Katalin, Pinti Attila – Székelyhon