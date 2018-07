Sneider Tamás: Nem tudok rezonálni a napi politikai helyzetekre

Vona Gábor viszont gyors és jó döntéseket tudott hozni – tette hozzá sietve egy interjúban a lojális Jobbik-elnök. Kiderült az is a beszélgetésből, hogy van, amiben viszont Sneider jobb: a vidéki emberekkel való beszélgetésben. Mesterinterjú a Jobbik első számú emberével, aki szerint nem is volt, és most sincs kormányváltó hangulat Magyarországon, de azért választást nyernének.