Vona Gábor mégiscsak örökbe fogad egy kutyust?

A Jobbik bukott elnöke sejtelmes videóval üzent közösségi oldalán: nagy bejelentést fog tenni augusztus 8-án. Vona jelenlegi formáját ismerve, ebből bármi lehet, akár még kutya-örökbefogadásra is sor kerülhet.

Vona Gábor az elmúlt időszakban sokkal inkább hasonlított egy celebre, mint egy bukott pártvezérre. Miután olaszországi luxusnyaralásából hazatért, Facebook-oldalát elözönlötték furcsábbnál furcsább posztok: kiderült, hogy majdnem örökbefogadott egy remegő kutyust, az érdeklődők foci tudásáról is képet kaphattak, és gyurcsányi minta alapján vb-tippjátékot is behirdetett, amelynek keretében a nyertest egy sörözésre hívta meg. A mai nappal azonban, mintha egy fokozattal komolyabbra kapcsolt volna az expártelnök, és a következő videót osztotta meg közösségi oldalán:

A tíz másodperces mozgóképen a következő mondat és dátum olvasható: „Egy fecske is csinál tavaszt – 2018.08.08." A sajtó el is kezdett találgatni, hogyan lehet értelmezni Vona legújabb bejegyzését. A Pesti Srácok szerint benne van a kalapban, hogy a „visszavonult" politikus visszatér a nagypolitika színpadára, de közel sem biztos, hogy a Jobbiknál folytatja majd karrierjét. Az oknyomozó portál szerint gyanúra adhat okot, hogy a kampány hajrájában készíttetett új honlapot, amin sehol nem szerepel a Jobbik logója, valamint készült egy kampányvideó is, melyben a korábbi nemzeti motívumokat kanyargós vonalak, virágok és madarak váltották fel. Az Azonnali.hu is megpróbálta értékelni a látottakat, de ők teljesen másra jutottak, mint a Pesti Srácok. Az LMP-közeli portál kiszúrta, hogy az utóbbi hetekben Vona közösségi oldalára feltöltött rejtélyes videók közös jellemzője, hogy a 21-es szám több esetben is megjelent. Ebből azt a következtetést vonta le a lap munkatársa, hogy Vona ezzel a XXI. századra utalhatott. Ismert, a politikus a kampányban többször hívta a Jobbikot az LMP-vel és a Momentummal együtt 21. századi pártnak. Az Azonnali gondolatmenetéből az rajzolódik ki, hogy Vona hívhatja életre ennek a három pártnak a szövetségét. Az LMP-ben lezajló hatalmi átrendeződésekkel foglalkozó elemzésünkben arról írtunk, logikus lépés lehet, hogy az újabb ellenzéki pártok összefogjanak a régi politikai elit (MSZP, DK) kiszorítására. Kérdés, hogy ezt miért éppen a választásokon leszereplő Vona Gábor jelentené be.

Mindenesetre a videóból kiderült, a Jobbik exelnöke valamiféle bejelentést fog tenni augusztus 8-án. Ismerve Vona jelenlegi formáját, ebből még kutya-örökbefogadásra is sor kerülhet.