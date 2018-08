Lezárulhat a soroksári gyilkossági ügy?

A rendőrségen jelentkezett egy ismeretlen nő, aki azt állítja, tudja, ki ölte meg Gyurik Krisztinát – tudta meg a Bors. A titokzatos nyomravezető volt élettársát gyanúsítja.

Öt éve húzódik Gyurik Krisztina gyilkossági ügye. A nő 2013. szeptember 25-én indult el otthonról kocogni, azután eltűnt. Meztelen holttestét kötéllel a nyakában egy bicikliút mellett találták meg, nem messze az otthonuktól.

A nő özvegye, Kardos Lajos Krisztina szeretőjére gyanakodott, de a férfi azóta meghalt. Úgy tűnt, már sosem derül ki az igazság, azonban a gyászoló férfit megkereste egy ismeretlen nő, aki állítja: volt élettársa ölte meg Krisztinát.

Volt élettársa nagyon agresszív embernek írta le nekem, a szakításuk után öléssel is fenyegetőzött. A nő azt mondta, hogy a VV Fanni-ügyet a kezdetektől fogva követi, a soroksári gyilkosság részleteit taglaló cikkekbe ezalatt olvasott bele. Egyik pillanatról a másikra az ügy megszállottjává vált. Akkor jött a megdöbbentő felismerése, amikor minden apró részlettel tisztában lett, miután az összes megjelent cikket elolvasta – mondta a Borsnak Kardos Lajos.

Volt élettársának azért lett gyanús a férfi, mert a gyilkosság körüli napokban karmolásokkal az arcán ment haza, ráadásul a rendőrök nyomoztak egy szürke Renault Megane után is, ami a férfinak is volt. Később ezt az autót beadta egy bontóba. Ez a férfi ráadásul megjelent a tragédia évfordulóján rendezett futóversenyen is.

Ez azért érdekes, mert akkor N. már 250 kilométerre lakott, tehát több mint két órát kellett utaznia az emlékfutásra. A nő szerint lelkiismeret-furdalása lehetett. Az emlékfutás után nagyjából három hónappal a volt élettársa elmondása szerint N. öngyilkos lett. A halála napján állítólag elmondott volna valamit neki, de erre végül nem került sor – magyarázza Lajos.

A Bors megpróbálta felvenni a kapcsolatot a nyomravezetővel, de a lapnak nem akart nyilatkozni.