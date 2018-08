Teljes káosz: mindenki felmondott a Jobbik tévéjénél

Szerda reggel különös videó jelent meg az N1TV közösségi oldalán. A Jobbik pártalapítványának pénzéből működő televízió munkatársai videóban búcsúztak a párttól – írta a Figyelő. Úgy tűnik, a párt tévéje a teljes felmondás miatt megszűnt.

„Sokakkal ellentétben nekünk tiszta a kezünk” – kezdi az N1TV munkatársa, Szilvási Péter, utalva a Jobbik országgyűlési kampányban kifüggesztett plakátjára: Tiszta kézzel.

„Nekünk még valóban magyar a szívünk” – folytatja Magyar Klára, szintén egy Jobbik-plakátra utalva. Ezután közösen leveszik az ajtóról az N1TV táblát, bezárják az ajtót, és a főszerkesztővel, Kisberk Szabolccsal együtt „és mi a józan eszünkre hallgatunk” felkiáltással távoznak a jobbikos tv szerkesztőségéből.

Mindezek alapján úgy tűnik, hogy a súlyos választási fiaskót követően nemcsak a Jobbik esett szét, hanem a párt házi internetes televíziója is megszűnik.

Teljes káosz a Jobbik pénzügyeinél

A távozó műsorvezetők a tiszta kézzel arra utalhattak, hogy a Jobbik pénzügyei körül egyáltalán nincsenen átlátható viszonyok, miközben a párt ezzel kampányolt a mögöttünk hagyott időszakban. Mint arról korábban beszámoltunk, baj bajt követ a Jobbiknál, hiszen ha nem lenne elég a több mint 660 milliós, Állami Számvevőszék által kiszabott büntetés: újabb és újabb pénzügyi és elszámolási nehézségekkel is szembe kell néznie a pártnak, amit persze csak saját maguknak köszönhetnek.

Hiszen a mostani elnökség is végigasszisztálta, hogy Vona és Simicska korrupt paktumot hoztak létre, mindent egy lapra téve, és most ennek fizeti busásan az árát az egykor jobboldali párt. A napokban kiderült, hogy még a Simicska érdekeltségébe tartozó plakátcégeknek is tartoznak közel 100 millióval, a Magyar Postának pedig 60 millióval. És az Állami Számvevőszék csak most vizsgálja a szintén problémás tartalmú kampánybeszámolójukat. Ennek eredménye tavaszra várható.